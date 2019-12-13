Эксперт: ежегодный объем контрабанды в Украине - не менее 10 млрд долларов

Подсчитывая объемы контрабанды на таможне все эксперты сходятся на том, что в год это не менее 10 млрд долларов, то есть Государственный бюджет ежегодно теряет 250-300 млрд грн.

Об этом рассказал эксперт по налогообложению Андрей Гмырин на Первом налоговом конгрессе в Университете ГФС Украины.

По его словам, сегодня наибольшую угрозу налоговой безопасности составляют: теневая экономика, государственный долг и коррупция.

«Подсчитывая объемы контрабанды различные эксперты выходят на разные цифры. Но все они сходятся на том, что в год это не менее 10 млрд долларов. Отмечу, что по официальным данным доходы бюджета от таможенных пошлин в 2018 году составили 27 млрд грн – 3% доходов госбюджета. Из общих 295,4 млд НДС, которые поступили в 2018 году – 79% сформировано за счет таможенного НДС. В целом за 2018 и вместе с таможенными платежами и импортным акцизом, таможня обеспечила 40,2% всех доходов бюджета. Теперь представим на секунду, что из 250-300 млрд грн контрабандного товаропотока были бы уплачены все платежи в госбюджет. Это еще около 100 млрд», – отметил Гмырин.

Также эксперт добавил, что у власти до сих пор нет плана комплексного реформирования системы налогообложения, а стремительное падение Украины в рейтинге PayingTaxes-2020 еще раз свидетельствуют о неэффективности реформ фискальных органов.

«В большинстве стран есть системный план реформирования налоговой системы, а у нас – нет. В мире нет ни одной страны, когда не снижали налоговые ставки, не улучшали администрирование, а просто «закручивали гайки» и страна сделала быстрый экономический рывок. По рейтингу PayingTaxes-2018, который сравнивал налоговые системы 190 стран мира, Украина занимала 43 место по простоте налоговой системы, а уже в 2019 году наше государство опустилось на 54 позицию. По результатам исследования PayingTaxes – в 2020 Украина займет 65 место. Таким образом Украина потеряет еще 22 пункта в рейтинге. Стремительное падение Украины в рейтинге, дает основания полагать, что реформы фискальных органов, проводимых в нашей стране в последнее время не эффективны», – объяснил эксперт.

Гмырин добавил, что настоящего успеха по реформированию налоговой системы можно достичь только приняв на государственном уровне четкий и понятный план реформы налоговой системы.

Напомним, 12 декабря в Университете ГФС Украины состоялся Первый налоговый конгресс «Управление публичными финансами и проблемы обеспечения национальной экономической безопасности», где ученые, экспертное сообщество, представители власти и бизнеса высказали предложения по совершенствованию налогового законодательства Украины.

В сентябре 2019 Гмырин представил системный план налоговой реформы Украины, разрабатывая который ученые и эксперты отрасли переняли успешный опыт развитых стран и имплементировали его в украинские реалии.