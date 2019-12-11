Курс 20 гривен за доллар в 2020 году является фантастическим – Милованов

По его словам, для этого объем иностранных инвестиций должен быть от 10 до 20 млрд долларов.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает фантастическим сценарий, при котором в 2020 году курс национальной валюты составит 20 гривен за доллар.

Об этом он сказал в интервью Deutsche Welle.

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«Вряд ли. Я думаю, что это фантастика. У нас есть шутка «фантастика на четвертом этаже», то есть в Министерстве экономики. Мы можем о таком фантазировать, но думаю, что 20 (гривен за доллар – УНИАН) – это маловероятно. Если к нам придет очень много инвестиций… Мы рассматриваем два сценария – 3 и 6 миллиардов долларов инвестиций. Если к нам придет 10-20, то возможно, такой курс и будет», - сказал Милованов.

Он отметил, что если курс доллара растет, то это хорошо для экспортеров, а если падает – то для импортеров и для населения в целом.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на среду, 11 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 23,69 грн/долл., что является максимальным значением почти за 4 года - с января 2016 года.

Украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины выросла к доллару США на 3,4% за ноябрь и на 13,4% с начала года – до 23,97 грн/долл.