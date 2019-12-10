"Укргазбанк" сообщил о попытке завладеть его имуществом путем использования мошеннических схем

Чем эффективнее банк защищает свои законные права, тем чаще сталкивается с преступными схемами недобросовестных заемщиков – вплоть до заговоров с госрегистраторами и представителями органов судебной власти.

Государственный Укргазбанк официально заявил, что защита интересов многочисленных клиентов и недопущение нанесения экономического ущерба государству со стороны недобросовестных заемщиков является одним из приоритетов работы банка.

И чем эффективнее банк защищает свои законные права, тем чаще сталкивается с преступными схемами недобросовестных заемщиков – вплоть до заговоров с госрегистраторами и представителями органов судебной власти. Крайне вопиющим стал судейский произвол Северного апелляционного хозяйственного суда от 12.11.2019 по делу № 910/2605/19 по иску банка к ЧАО «Киев-Одежда» о взыскании задолженности по кредиту.

Дело в том, что указанным постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда отменено принятое в пользу банка решения Хозяйственного суда . Киева от 21.08.2019 и принято новое решение об отказе в иске.

История судебных тяжб между Укргазбанком и Киев-Одеждой продолжается не один год. В октябре 2008 года и феврале 2009 года между банком и Киев-Одеждой было заключено два кредитных договора на общую сумму более 236 млн грн. В обеспечение по договорам Киев-Одежда передала банку недвижимое имущество - административно-производственный комплекс площадью 20 732,5 кв. м. по адресу: г.. Киев, ул. Куреневская, д. 2-Б. Киев-Одежда своих обязательств не выполнила, кредитную задолженность не погасила. Соответственно, с 2009 года банк был вынужден обращаться в суды для взыскания задолженности с заемщика.

Однако, в суд в интересах Киев-Одежды была предоставлена ​​копия договора переуступки от 01.04.2009, якобы заключенного между Укргазбанком и компанией по законодательству США Jupiter Service LLC. По этому договору банк якобы передал все права требования по кредитным договорам в пользу компании Jupiter Service LLC. Хотя в суде банк отмечал, что никогда не заключал указанного договора, оригинал которого так и не был предоставлен для осмотра и исследования. Судами было отказано Укргазбанку в удовлетворении иска из-за якобы уступки права требования и отсутствия прав кредитора по Киев-Одежде.

Соответственно, банк обратился в суд с иском к компании Jupiter Service LLC о взыскании задолженности. И вот в процессе рассмотрения дела было установлено, что никакого договора переуступки между Укргазбанком и компанией Jupiter Service LLC не заключалось и не могло быть заключено, поскольку еще с 01.11.2008 компания была ликвидированной в административном порядке. Кроме того, судами было установлено еще целый ряд обстоятельств, которые подтверждают, что договор между банком и Jupiter Service LLC не был заключен, и что руководители Киев-Одежды действуют недобросовестно, пытаясь завладеть средствами банка.

После этого Укргазбанк обратился с иском о взыскании на предмет ипотеки, и с целью препятствования банку Киев-Одежда продала это недвижимое имущество связанной компании - ООО «Анмейд Групп».

Несмотря на противодействие Киев-Одежды хозяйственными судами первой и апелляционной инстанций было рассмотрено дело и принято законные решения, которые удовлетворили иск банка. В счет погашения задолженности Киев-Одежды решено обратить взыскание путем признания за банком права собственности на это недвижимое имущество. Таким образом, при рассмотрении дела суды наконец подтвердили, что именно Укргазбанк является кредитором Киев-Одежды, а не компания Jupiter Service LLC.

В то же время, Верховный Суд, просматривая дело в кассационном порядке, 21.11.2018 отменил решения судов и отказал в удовлетворении иска банка на формальных основаниях - в связи с изменением судебной практики о том, что обращение взыскания на предмет ипотеки способом признания права собственности на имущество не является судебным способом защиты.

После этого Укргазбанк был вынужден подать новый иск к Киев-Одежде о взыскании задолженности по кредиту. Решением Хозяйственного суда г.Киева от 21.08.2019 по делу № 910/2605/19 иск банка удовлетворен и было решено взыскать с Киев-Одежды задолженность по кредиту.

Однако, коллегия судей Северного апелляционного хозяйственного суда в составе председательствующего судьи Зубец Ларисы Петровны, судей Мартюк Антонины Ивановны и Буравлева Сергея Ивановича по результатам рассмотрения апелляционной жалобы Киев-Одежды 12.11.2019 решили отказать в удовлетворении иска банка, мотивируя это действительностью договора переуступки от 01.04.2009 между Укргазбанком и компанией Jupiter Service LLC.

Укргазбанк считает такое решение абсолютно произвольным, поскольку коллегия судей полностью проигнорировала доводы банка и обстоятельства незаключения договора переуступки, установленные судами при рассмотрении дела. Учитывая вышеизложенное, Укргазбанк является законным владельцем административно-производственного комплекса по адресу: г. Киев, ул. Куреневская, д. 2-Б, который перешел банку вследствие невыполнения заемщиком - ЧАО «Киев-Одежда» своих обязательств по своевременному возврату кредита и уплате процентов.

С целью недопущения нанесения экономического ущерба государству банк и в дальнейшем будет принимать все необходимые меры для предотвращения незаконного присвоения имущества, а также привлечения лиц, причастных к этой преступной схеме к криминальной ответственности согласно действующего законодательства.

Для этого Укргазбанк уже направил жалобу в Высший совет правосудия и заявления в Службу безопасности Украины, Генеральную прокуратуру Украины и Государственное бюро расследований, а также готовит кассационную жалобу на это своевольное решение судей Северного апелляционного хозяйственного суда.

Банк надеется, что Верховным Судом, для которого принцип верховенства права должен быть не чуждым, будет предоставлена ​​надлежащая оценка всем обстоятельствам дела № 910/2605/19 и принято в конце концов законное и справедливое решение.