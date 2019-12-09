Доллар в пике: гривня снова обновила четырехлетний максимум
16:40, 09 декабря 2019Финансы
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Предыдущий максимум был установлен на сегодня, 9 декабря, на уровне 23,72 грн/долл.
Гривня укрепляется / фото УНИАН
Национальный банк Украины на вторник, 10 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 23,69 грн/долл., что является максимальным значением почти за 4 года - с января 2016 года.
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Согласно данным на сайте НБУ, предыдущий четырехлетний максимум по официальному курсу был установлен на сегодня, 9 декабря, на уровне 23,72 грн/долл.
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