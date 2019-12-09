Доллар в пике: гривня снова обновила четырехлетний максимум

Предыдущий максимум был установлен на сегодня, 9 декабря, на уровне 23,72 грн/долл.

Национальный банк Украины на вторник, 10 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 23,69 грн/долл., что является максимальным значением почти за 4 года - с января 2016 года.

Читайте такжеНБУ удвоил выкуп валюты на межбанке

Согласно данным на сайте НБУ, предыдущий четырехлетний максимум по официальному курсу был установлен на сегодня, 9 декабря, на уровне 23,72 грн/долл.