Укрепление гривни: аналитик спрогнозировал, что будет с курсом доллара на этой неделе

Сейчас НБУ придерживается политики инфляционного таргетирования, и, как следствие, плавающего валютного курса.

За неделю курс доллара к гривне заметно снизился на всех сегментах валютного рынка – на 1-1,2%. Так, официальный курс доллара НБУ упал с 23,97 грн до 23,72 грн, спрос/предложение доллара – с 23,94/23,96 до 23,65/23,68 грн, а средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках – с 23,85/24,08 до 23,56/24,80 грн.

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Такие данные сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"На этой неделе мы ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 23,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,3/23,5 грн", – спрогнозировал эксперт.

При этом Совет НБУ, который является органом, которому отчитывается Нацбанк, раскритиковал существенное укрепление курса гривны, отметил Иосуб.

"Такая оценка вызывает ряд вопросов. Сейчас НБУ придерживается политики инфляционного таргетирования, и, как следствие, плавающего валютного курса. Регулятор сознательно не вмешивается в курсообразование, которое происходит на основе рыночного спроса и предложения валюты, и лишь сглаживает сильные колебания. Политика плавающего курса признана наиболее эффективной и используется большинством центробанков экономически развитых и развивающихся стран. Любая альтернативная политика приводит к регулярным валютным кризисам. С этой точки зрения позиция Совета НБУ выглядит призывом вернуться к старым порочным практикам", – считает аналитик.