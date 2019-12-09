Гривня укрепилась: официальный курс Нацбанка

Официальный курс НБУ на 9 декабря: 100 USD – 2372,4789 гривни; 100 EUR – 2632,0281 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 9 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2372,4789 (6 декабря – 2387,7034)

100 EUR – 2632,0281 (6 декабря – 2648,9182)

Таким образом Нацбанк установил официальный курс гривни к доллару на максимальном значении почти за 4 года - с января 2016 года.

Согласно данным на сайте НБУ, предыдущий четырехлетний максимум по официальному курсу был установлен на 6 декабря, на уровне 23,88 гривни/доллар.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины выросла к доллару США на 3,4% за ноябрь и на 13,4% с начала года – до 23,97 гривни/доллар.