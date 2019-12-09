Фонд гарантирования продает кредиты ликвидируемого "ВТБ Банка"
Фонд гарантирования вкладов физических лиц проведет аукцион по продаже пула кредитов юридических лиц, находящихся на балансе ликвидируемого "ВТБ Банка".
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Как сообщается на сайте фонда, в состав пула вошли права требования по 25 кредитам юридических лиц, общая задолженность по которым составила 1,778 миллиарда гривень, а стартовая цена пула - 377 миллионов гривень.
Средняя просроченная задолженность по кредитам составляет 7 лет. При этом по 19 кредитам продолжаются судебные производства, а 2 кредита находятся на рассмотрении Государственной исполнительной службы.
В обеспечении по кредитам коммерческая и жилая недвижимость, земельные участки, ценные бумаги, товары в обороте, финансовое поручительство, имущественные права, оборудование. Однако многие кредиты имеют проблемы с залогом из-за банкротства или ликвидации залогодателей.
Также сообщается, что торги пройдут 27 декабря в системе ProZorro.Продажи по голландской модели аукциона.
Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов 19 декабря 2018 года начал ликвидацию "ВТБ Банка". С 28 ноября прошлого года в банке работала временная администрация на основании решения Национального банка о признании финучреждения неплатежеспособным.
"ВТБ Банк" работал на рынке Украины с 1992 года и входил в двадцатку крупнейших банков по объему активов. Банк принадлежал российскому государственному "ВТБ Банку".