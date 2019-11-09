Гончарук: рост ВВП на 40% за 5 лет - абсолютно реальный результат

Премьер подчеркнул, что у нас фантастическая по потенциалу страна.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что задекларированный рост ВВП на 40% за 5 лет является "абсолютно реальным результатом, но для этого нужно будет хорошо поработать".

Об этом он сказал на Киевском международном экономическом форуме, пишет Экономическая правда.

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"Мы посчитали внимательно риски, возможности, и сделали вывод, какие максимвльно амбициозные, но реалистичные цели мы можем перед собой поставить как страна. Поэтому задекларированный рост на 40% за 5 лет - это абсолютно реальный результат, который мы должны с вами достичь вместе.

При этом, нам, конечно, нужно будет хорошо поработать", - подчеркнул Гончарук.

"Я бы не говорил сейчас о каких-то радикальных вещах. Я бы говорил о том, что нам надо сделать домашнее задание. У нас фантастическая по потениалу страна. Здесь можно сделать гораздо больше иностранному инвестору, чем в их юрисдикциях. Инвестировать сюда интересно, вопрос лишь в том, что здесь очень высокие риски. Были очень высокие риски.

И наша с вами задача доказать, что нам можно верить. Мы просто должны начать выполнять контракты как страна и как общество. И внутри страны, и снаружи. Нам должны верить", - добавил он.

По его словам, в Украине "традиционно большое количество групп влияния, которые привыкли паратизировать на стране.

"Так больше нельзя. Вчера я представил нового руководителя Государственной службы геологии и недр - Романа Опимаха. По моему мнению, профессиональный, порядочный человек, с правильным мировоззрением. У него есть два месяца, чтобы навести порядок в этой службе. По моей информации, 80% людей в этой службе до сих пор сидели на конвертах (то есть зарплаты в конвертах). Как можно вообще рассчитывать на то, что сюда к тебе придет инвестор, если ты всем морочишь голову? Поэтому я бы начал с домашнего задания", - отметил Гончарук.

Кроме этого, по его словам, нужно менять бизнес-модель.

"Та бизнес-модель, которая была здесь многими применена - не работает, все это тупиковый путь развития", - сказал он.