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Агентство Moody's улучшило прогноз по кредитному рейтингу Украины

14:50, 25 ноября 2019
Финансы
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Moody's подтвердило рейтинг Украины / фото УНИАН

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Как сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины, прогноз рейтинга повышен со «стабильного» на «позитивный».

Как сообщал УНИАН, рейтинговое агентство Standard&Poor's в октябре повысило суверенный рейтинг Украины до уровня «В» со стабильным прогнозом.

До этого, в сентябре агентство Fitch Rating повысило рейтинг Украины также до уровня «B» и улучшило прогноз на позитивный.

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Теги: #Moody's#рейтинг Украины