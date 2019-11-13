Президент подписал закон о защите интеллектуальной собственности при перемещении товаров через границу

Закон имеет целью приближение таможенного законодательства Украины в сфере защиты интеллектуальной собственности к стандартам и практике Европейского Союза.

Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно защиты прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу Украины» № 202-IX, который Верховная Рада приняла 17 октября 2019 года.

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Как сообщает пресс-служба главы государства, закон имеет целью приближение таможенного законодательства Украины в сфере защиты интеллектуальной собственности к стандартам и практике Европейского Союза, что является обязательством нашего государства в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Реализация закона усилит борьбу с контрафактными товарами, ускорит перемещение через таможенную границу Украины и таможенное оформление оригинальных товаров, будет способствовать развитию международной торговли и повышению инвестиционной привлекательности Украины.

Законом вносятся изменения в Таможенный кодекс Украины, в частности, дается определение терминов: «контрафактные товары», «пиратские товары», «товары, подозреваемые в нарушении права интеллектуальной собственности».

Документом также предусматривается, что меры по содействию защите прав интеллектуальной собственности не применяются к оригинальным товарам, то есть товарам, которые были изготовлены с согласия правообладателя, или товаров, изготовленных лицом, уполномоченным правообладателем на производство определенного количества товаров, в частности, если их количество превышает оговоренное между этой лицом и правообладателем.

Кроме того, законом устанавливаются особенности приостановки таможенного оформления и уничтожения небольших партий товаров, которые перемещаются (пересылаются) через таможенную границу Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Справка УНИАН. Для содействия защите правообладателей при внешнеэкономической деятельности Государственная таможенная служба Украины ведет таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. Такими объектами являются объекты авторского права и смежных прав, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, географические указания (указания происхождения товаров) и сорта растений.

По состоянию на начало августа в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности по заявлениям правообладателей было внесено более 4 тыс. объектов, из них более 1,3 действующих.

В прошлом году таможни зафиксировали более 4 тыс. случаев приостановки таможенного оформления товаров по подозрению в нарушении прав интеллектуальной собственности.