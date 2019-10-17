Рада усилила защиту интеллектуальной собственности при перемещении товаров через границу

Данный закон направлен на очищение внутреннего рынка от контрафактной продукции, которая часто не соответствует установленным требованиям безопасности.

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Таможенный кодекс относительно защиты прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу Украины, который призван повысить уровень предотвращения и противодействия перемещению таких товаров, что, в свою очередь, будет способствовать очищению внутреннего рынка от контрафактной продукции, которая часто не соответствует установленным требованиям безопасности.

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта №1230 в целом проголосовал 271 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Заместитель главы парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Ковальчук, докладывая по законопроекту, отметил, что этот документ призван приблизить нормы украинского законодательства к стандартам Евросоюза.

По его словам, в ходе подготовки документа ко второму чтению из 26 поступивших правок только две были отклонены профильным комитетом, тогда как остальные или полностью, или частично учтены.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, данный документ предусматривает расширение случаев применения мер, связанных с приостановлением таможенного оформления товаров, подозреваемых в нарушении права интеллектуальной собственности, в том числе по инициативе таможенного органа; возмещение расходов, связанных с хранением, уничтожением подозреваемых в нарушении права интеллектуальной собственности товаров; введение возможности досрочного выпуска товаров, таможенное оформление которых приостановлено по подозрению в нарушении прав интеллектуальной собственности; установление особенностей приостановления таможенного оформления и уничтожения небольших партий товаров, которые перемещаются (пересылаются) через таможенную границу Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об усилении защиты интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу Украины, который определен президентом Владимиром Зеленским как неотложный.

Справка УНИАН. Для содействия защите правообладателей при внешнеэкономической деятельности Государственная таможенная служба Украины ведет таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. К ним относятся объекты авторского права и смежных прав, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, географические указания (указания происхождения товаров) и сорта растений.

По состоянию на начало августа в таможенный реестр объектов прав интеллектуальной собственности по заявлениям правообладателей внесены 4096 объектов, из них 1368 действующих.

В прошлом году таможни зафиксировали более 4 тыс. случаев приостановления таможенного оформления товаров по подозрению в нарушении прав интеллектуальной собственности.