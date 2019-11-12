Сколько денег украинцы держат на депозитах: свежие цифры

Объем депозитов в украинских банках за октябрь вырос на 1% в гривне, на 2% в валюте.

Объем гривневых депозитов в украинских банках за октябрь 2019 года вырос на 1,1% – до 576,9 млрд грн, валютных (в долларовом эквиваленте) – на 2%, до 15,8 млрд долл.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года объем гривневых депозитов вырос на 6,8%, валютных – на 18,2%.

Согласно приведенным данным, остатки по гривневым кредитам выросли на 0,5% за октябрь и на 1,3% - с начала года, до 618,9 млрд грн.

Остатки по валютным кредитам выросли на 0,7% за октябрь, но сократились на 6,2% с начала года - до 15,6 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, объем гривневых депозитов в украинских банках за 2018 год вырос на 10% – до 539,7 млрд грн, валютных – сократился на 2,4%, до 13,4 млрд долл.