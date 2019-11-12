Сегодня главе правления "Райффайзен Банка" Писаруку изберут меру пресечения – экс-депутат

По словам Лещенко, экс-владелец «Виэйби Банка» Бахматюк сбежал из Украины.

Национальное антикоррупционное бюро Украины после объявления подозрения отпустило задержанного председателя правления «Райффайзен Банка Аваль» Александра Писарука, и сегодня Высший антикоррупционный суд изберет ему меру пресечения.

Об этом сообщил экс-депутат Верховной Рады Украины Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.

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«Задержанного НАБУ председателя правления «Райффайзен Банка Аваль» Александра Писарука отпустили в ночь с понедельника на вторник после объявления подозрения. Во вторник Писаруку будет избрана мера пресечения Высшим антикоррупционным судом», - написал Лещенко.

По его словам, Писаруку инкриминируют часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса - присвоение или растрата чужого имущества в особо крупных размерах или организованной группой.

«Речь идет о подготовке решения правления НБУ о выделении 1,2 миллиарда гривень рефинансирования, которое было выделено на один из банков аграрного олигарха Олега Бахматюка - «VAB Bank». В результате деньги были выведены из банка, а предоставленные залоги оказались фикцией», - добавил Лещенко.

Он утверждает, что вместо внесения залогов на 1,2 млрд грн Бахматюк внес залога на значительно меньшую сумму, а после этого деньги были выведены из банка. «Сам Бахматюк сбежал из Украины», - сообщил экс-депутат.

Как сообщал УНИАН, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура 11 ноября поздно вечером задержали 7 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком в 2014 году «Виэйби Банка».

По информации НАБУ, речь идет о бывших и действующих должностных лицах Национального банка, а также «Виэйби Банка» и частных компаний, связанных с бывшими владельцами этого финучреждения, однако конкретные лица не называются.

По информации источников на рынке, среди задержанных - нынешний председатель правления «Райффайзен Банка Аваль» Александр Писарук, который в период банкротства «Виэйби Банка» занимал пост первого заместителя председателя НБУ.