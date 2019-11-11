НБУ подсчитал, сколько заработали украинские банки

Наибольшую прибыль получили «ПриватБанк», «Райффайзен Банк Аваль», «Укрэксимбанк», «Укрсиббанк» и ПУМБ.

Большинство, или 66 из 76, работающих в Украине банков по итогам января-сентября 2019 года получили прибыль, в то время как 10 финансовых учреждений получили убытки.

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Согласно данным на сайте Национального банка Украины, наибольшую прибыль получили «ПриватБанк» (27,4 млрд грн), «Райффайзен Банк Аваль» (3,5 млрд грн), «Укрэксимбанк» (2,3 млрд грн), «Укрсиббанк» (2,1 млрд грн) и ПУМБ (2 млрд грн).

Наибольший убыток получили «Укрсоцбанк» (1,1 млрд грн), «Правэкс Банк» (50 млн грн), «Банк Кредит Днепр» (45 млн грн), «Мисто Банк» (24 млн грн) и «Коминвестбанк» (22 млн грн).

Как сообщал УНИАН, платежеспособные банки Украины в январе-сентябре 2019 года получили 48,35 млрд грн прибыли, что в 4,4 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года в размере 10,9 млрд грн.

Национальный банк ожидает роста прибыли банковской системы Украины по итогам текущего года после исторического максимума в 2018 году, когда работающие банки получили 21,7 млрд грн чистой прибыли.

Этому предшествовали 4 убыточных года для банковской системы страны. Так, 2017 год система завершила с убытком 26,5 млрд грн, 2016 год - 159,4 млрд грн, 2015 год – 66,6 млрд грн, 2014 год – 52,7 млрд грн.