НБУ не получал предложений по покупке "дочки" российского "Сбербанка"

Дочерний банк российского государственного "Сбербанка" в Украине работает на рынке страны с 2001 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов.

Национальный банк Украины на сегодня не получал никаких обращений относительно покупки работающей в Украине дочерней структуры российского государственного "Сбербанка".

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Об этом сообщила журналистам первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

"На сегодня никто официально не обращался в Национальный банк с желанием купить акции дочернего банка "Сбербанка России". Никто, и господин Хорошковский – также", - сказала Рожкова.

Справка УНИАН. Дочерний банк российского государственного "Сбербанка" в Украине работает на рынке страны с 2001 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов. По итогам 2018 года банк получил 7,6 миллиарда гривень убытка.

С марта 2017 года в отношении украинских дочерних структур российских госбанков действуют санкции, запрещающие вывод капитала в пользу материнских структур.

По информации СМИ, экс-глава Службы безопасности Украины времен президентства Виктора Януковича Валерий Хорошковский является потенциальным покупателем дочерней структуры российского государственного "Сбербанка".