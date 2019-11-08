НБУ ожидает избрания нового главы Совета в ближайшее время

В ближайшее время Рада утвердит кандидатуру еще одного члена Совета НБУ.

Национальный банк Украины после двух неудачных попыток избрания нового главы своего Совета ожидает разрешения этого вопроса в ближайшее время.

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Об этом сообщила журналистам первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Она отметила, что профильный комитет Верховной Рады согласовал кандидатуру Виталия Шапрана на пост члена Совета НБУ.

"Мы ожидаем, что в ближайшее время – максимум 5 дней – Верховная Рада утвердит эту кандидатуру, и мы будем иметь еще одного члена Совета, и в таком случае вопрос разрешится очень быстро", - сказала Рожкова.

Как сообщал УНИАН, Совет НБУ на внеочередном заседании 7 ноября не смог рассмотреть вопрос избрания своего главы вместо Богдана Данилишина, полномочия которого завершились 27 октября, поскольку голоса за вопрос об избрании председательствующего на заседании разделились поровну – 4 на 4. Следующее заседание Совета состоится 14 ноября.

Данилишин по итогам заседания 22 октября заявил, что Совет продлил его полномочия до проведения очередных выборов главы Совета, но член Совета НБУ Виктор Козюк сообщил, что это предложение не нашло поддержку большинства присутствующих, как того требует законодательство.