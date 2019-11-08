Совет НБУ не смог избрать главу

Трехлетние полномочия главы совета Богдана Данилишина завершились 27 октября.

Совет Национального банка Украины на внеочередном заседании 7 ноября не смог рассмотреть вопрос избрания своего главы вместо Богдана Данилишина, полномочия которого завершились 27 октября.

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Об этом УНИАН сообщил информированный источник в НБУ.

По словам собеседника агентства, для проведения заседания в условиях отсутствия легитимного главы и его заместителя совет должен был избрать председательствующего на заседании, но голоса присутствующих членов совета в этом вопросе разделились поровну – 4 на 4. В этой связи вопрос избрания главы совета или его заместителя даже не рассматривался.

Также собеседник сообщил, что следующее заседание совета состоится 14 ноября, и в этот день необходимо решить вопрос избрания главы совета либо его заместителя, поскольку действующее законодательство требует утверждения советом сметы административных расходов НБУ на следующий год до 15 ноября.

Как сообщал УНИАН, глава совета НБУ Богдан Данилишин по итогам заседания совета 22 октября заявил, что совет продлил его полномочия до проведения очередных выборов главы совета.

В то же время, член совета НБУ Виктор Козюк в интервью УНИАН сообщил, что на этом заседании предложение продлить полномочия действующего главы не нашло поддержку большинства присутствующих, как того требует законодательство, и голоса разделились поровну – 4 на 4.