Предприниматели стали чаще жаловаться Совету бизнес-омбудсмена

За указанный период Совет бизнес-омбудсмена сэкономил для бизнеса 564 млн грн, а с начала деятельности – 17,6 млрд грн.

Совет бизнес-омбудсмена в Украине в июле-сентябре 2019 года получил 428 жалоб от предприятий на неправомерные действия государственных органов, что на 8% больше, чем в предыдущем периоде за апрель-июнь текущего года.

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Как сообщили в пресс-службе Совета бизнес-омбудсмена, за указанный период благодаря данному независимому консультативно-совещательному правительственному органу бизнес сэкономил 564 млн грн, а с начала деятельности в Украине – больше 17,6 млрд грн.

«Преимущественное большинство (95%) заявителей указали в опросниках, что остались довольны профессиональной поддержкой институции»,- отмечается в сообщении.

В частности, за указанный период большинство жалоб подали украинские компании (87%) и только 13% – предприятия с иностранным капиталом. В целом, 70% от общего числа жалоб подали представители малого и среднего бизнеса.

При этом, наиболее активными отраслями в регистрации жалоб стали оптовая торговля (28%), промышленное производство (14%), недвижимость (8%), сельское хозяйство (8%), а также частные предприниматели (9%). Почти половина жалоб (49%) поступила из Киева и области.

По данным пресс-службы, 89% всех полученных жалоб бизнеса составили налоговые вопросы, действия правоохранителей и государственных регуляторов, таможенные вопросы, а также действия Министерства юстиции.

В частности, львиную долю жалоб составили налоговые вопросы – 62%. Так, чаще всего компании обращались за помощью в обжаловании результатов налоговых проверок и при блокировке налоговых накладных. При этом электронное администрирование НДС было третьей наиболее распространенной налоговой проблемой для бизнеса.

«Количество жалоб о необоснованных уголовных делах по налоговым вопросам, хоть меньшими темпами, но также увеличилось по сравнению с предыдущим кварталом», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, 10% жалоб бизнеса касались действий правоохранителей, при этом тенденция к сокращению жалоб по этому профилю сокращается второй квартал подряд.

В частности, Совет получил меньше обращений относительно процессуальных злоупотреблений и бездействия правоохранительных органов, а также необоснованных уголовных производств против предприятий. Количество жалоб на Национальную полицию и прокуратуру уменьшилось, а в отношении Службы безопасности осталось довольно низким.

Также 7% обращений бизнеса составили жалобы на действия государственных регуляторов. В частности, меньше жалоб предприниматели подали на Государственную архитектурно-строительную инспекцию, больше – на Антимонопольный комитет.

Таможенные вопросы заняли 6% от общего количества жалоб, которое в целом выросло по сравнению со вторым кварталом 2019 года и третьим кварталом 2018 года по причине роста количества обращений по поводу задержки таможенного оформления товаров.

«В то же время количество жалоб на корректировку таможенной стоимости и возврат переплат уменьшилось», - подчеркнули в Совете бизнес-омбудсмена.

Также бизнес жаловался на действия Министерства юстиции, которые составили 4% от общего числа обращений.

«Предприниматели больше жаловались на неправомерные действия государственных регистраторов, поэтому отдельный раздел квартального отчета был посвящен рейдерству», - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, финансовый результат от работы Совета бизнес-омбудсмена в Украине во втором квартале этого года составил 3,5 млрд грн, при этом Совет получил 398 жалоб от предпринимателей, что на 2% меньше предыдущего квартала, и закрыл 286 дел.

Справка УНИАН. Совет бизнес-омбудсмена Украины был образован в декабре 2014 года в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании по поддержке украинской антикоррупционной инициативы, заключенным между правительством Украины, ЕБРР, Организацией экономического сотрудничества и развития, Американской торговой палатой в Украине, Европейской Бизнес Ассоциацией, Федерацией работодателей Украины, Торгово-промышленной палатой Украины и Украинским союзом промышленников и предпринимателей.

Совет финансируется через мультидонорный счет ЕБРР, открытый в 2014 году с целью создания комфортных условий ведения бизнеса для украинских предпринимателей.