В Украине запустили сервис бесплатной сдачи отчетов для ФОПов

Поскольку многие ФОПы работают не по месту регистрации, новый сервис поможет им избежать дополнительных временных и денежных затрат из-за визита в свое отделение налоговой.

Электронная онлайн-платформа OpenDataBot запустила новый сервис бесплатной сдачи налоговых отчетов для физических лиц-предпринимателей (ФОП). Об этом сообщила пресс-служба компании.

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«Мы запускаем подачу отчетов в налоговую для ФОП в OpenDataBot. Теперь, когда наступит время отчитываться, вам достаточно ответить на несколько простых вопросов и подписать ЭЦП (электронная цифровая подпись - УНИАН) - и ваш отчет будет в налоговой», - сказано в сообщении.

В компании сообщили, что сейчас более 55 тыс. предпринимателей с помощью платформы OpenDataBot следят за своим налоговым статусом, статусом налогового долга и единого налога.

Отмечается также, что каждый ФОП должен регулярно подавать отчетность в налоговую службу, а если пропустить положенный срок, то можно получить штраф или лишиться статуса плательщика единого налога.

Кроме того, многие ФОПы работают не по месту регистрации, поэтому визит в свое отделение налоговой означает дополнительные временные и денежные затраты.

«Чтобы вовремя подать отчет, вы можете нанять бухгалтера на аутсорсинге или воспользоваться платными онлайн-сервисами по ведению бухгалтерии, что требует ежемесячных расходов, которые могут оказаться существенными для мелкого предпринимателя. Возможность легко и бесплатно сделать отчет самому в электронном виде экономит время и средства и делает ведение бизнеса проще», - цитирует пресс-служба основателя OpenDataBot Алексея Иванкина.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины совместно с платформой OpenDataBot запустили новый сервис для онлайн-мониторинга изменений в госкомпаниях.

Ранее электронный онлайн-сервис OpenDataBot презентовал функцию проверки модельного устава компании в режиме реального времени.

Справка УНИАН. OpenDataBot - платформа для работы с государственными открытыми данными. Компания собирает, объединяет и анализирует данные основных публичных реестров страны.

Сервис работает в популярных мессенджерах - Telegram, Facebook Messenger, Skype, Viber - и позволяет получить актуальную информацию о компании.