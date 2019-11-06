"Есть два сценария": Милованов рассказал, как могут вырасти зарплаты украинцев в ближайшие годы

По его словам, разница в прогнозах зависит от количества инвестиций, которые удастся привлечь в Украину.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства разработало несколько сценариев роста зарплат в Украине – базовый и оптимистичный.

Если в базовом прогнозе на 2022 год заложена средняя зарплата в размере 16 047 гривень, то в оптимистичном может быть от 16 до 18 тысяч грн. Об этом сообщил глава министерства Тимофей Милованов, передает «Обозреватель».

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"Но важно, что в оптимистичном сценарии курс гривни будет значительно выше. Если в базовом сценарии на следующий год мы ставим 27 грн/$, то в оптимистичном можем ставить 24-25 грн/$. То есть люди на эти 16 или 12 тысяч грн (12 497 – средняя зарплата, заложенная на 2020 год. – Ред.) смогут покупать гораздо больше", – подчеркнул министр.

По его словам, разница в прогнозах зависит от количества инвестиций, которые удастся привлечь в Украину.

"В оптимистичном сценарии мы прогнозируем больше поступлений инвестиций. Когда заходят инвестиции в Украину, курс (доллара. – Ред.) падает, а гривна становится более ценной. Так, украинцы могут за ту же зарплату покупать больше товаров", – пояснил Милованов.

Чиновник отметил, что расчеты его ведомства базируются на макроэкономических моделях: учитывается рост производительности труда, инвестиций, накопления капитала, развитие инфраструктуры и тому подобное.

При этом Милованов признал, что "средняя зарплата по стране "действительно напоминает "среднюю температуру по больнице".

"Нужно и медианную зарплату смотреть, и минимальную, и распределение, и коэффициент бедности – т.наз. коэффициент Джини. Ведь может быть у всех зарплата по 15 тысяч грн, а может быть у одного ноль, у другого 30 тысяч – и тоже средняя будет 15 тысяч", – уточнил он.

"Мы не только хотим, чтобы средняя зарплата была высокая. Мы хотим, чтобы было определенное равенство и не было бедности. Чтобы не было так, что у 10% населения есть все, а у других ничего нет. Поэтому мы эти коэффициенты тоже будем показывать: что мы прогнозируем и что будем делать, чтобы это неравенство уменьшать", – пообещал министр.