Почему редакция закона об азартных играх не сможет регулировать лотереи

Законопроект «О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр» № 2285 от 17.10.2019р. (далее – «законопроект»), несомненно, является необходимым шагом для вывода игрового бизнеса из тени. Впрочем, редакция, предложенная Кабинетом Министров Украины, противоречит как общепринятой деловой практике, так и международным стандартам лотерейного бизнеса. Принятие такого законопроекта приведет не к развитию лотерейного бизнеса, а наоборот – к прекращению выпуска действующих классических числовых лотерей и бесконтрольного распространения игорных заведений по всей стране.

Азартные игры и лотереи – не одно и тоже

Лотереи и азартные игры используют различные юридические и технические категории

Первой и главной проблемой законопроекта является объединение выпуска и проведения лотерей с организацией и проведением азартных игр. Статьей 2 законопроекта лотереи включены в перечень азартных игр наравне с казино, букмекерской деятельностью и покером. Впрочем, это все равно что объединить в одно целое централизованное водоснабжение и продажу бутилированной воды, поскольку лотерея – это монопольный рынок, а другие азартные игры – это конкурентная динамическая среда, которая регулируется кардинально другими принципами.

Механизм проведения государственных лотерей существенно отличается от механизма проведения азартных игр. Лотереи и азартные игры используют различные юридические и технические категории. Самое главное, в отличие от азартных игр, лотереи не вызывают зависимости.

Остановимся на некоторых из этих пунктов отдельно.

Так, согласно закону об азартных играх Великой Британии (Gambling Act 2005), участие в лотерее, которая является частью Национальной лотереи, не считается азартной игрой для целей данного закона, а также не является совершением ставки в понимании данного акта. Из цитируемого положения следует, что в Великой Британии лотерея отделена от азартных игр. При этом, как известно из публичных источников, общий объем продаж лотерейных билетов в этой стране достигает 7 млрд. фунтов стерлингов в год, что является одним из наибольших показателей в Европе. Таким образом, смешивание лотерей с азартными играми не является общеприемлемой практикой эффективного регулирования.

Предложенный проект не содержит необходимой и достаточной терминологии и соответствующих механизмов регулирования для полноценного проведения лотереи

Лотереи пользуются определенным понятийным аппаратом, который имеет уникальный характер и может быть применен исключительно к деятельности по выпуску и распространению лотерей. Это такие понятия как "терминал по продаже билетов лотерей", "электронная система принятия ставок", "лотерейный билет", "оператор лотерей" и др. Для азартных игр характерен другой понятийный аппарат: "игровой автомат", "игорный зал (игорное заведение"), "игровой стол" и тому подобное. Предложенный проект не содержит необходимую и достаточную терминологию и соответствующие механизмы регулирования для полноценного проведения лотереи.

Терминал электронной системы принятия ставок, который иногда сокращенно называют просто "лотерейным терминалом", по своим техническим признакам не является даже подобным игровому автомату казино и не содержит средств, с помощью которых на нем можно осуществлять игру. Лотерейный терминал подобен кассовому аппарату (именно поэтому законодательство не требует РРО при продаже числовых лотерей). Задание такого терминала заключается исключительно в фиксации факта участия игрока в числовой лотерее.

Так выглядит стандартный лотерейный терминал:

Лотерейный терминал передает данные о сделанных ставках электронной системе принятия ставок, которая подключена к системе онлайн-контроля государственного органа. В данный момент такой контроль осуществляется Министерством финансов Украины. Минфин в режиме онлайн отслеживает все операции, это делает невозможными любые мошеннические действия с оборотом средств оператора и/или уклонения от уплаты налогов. Лотерейный терминал предназначен для регистрации операций по принятию ставок в государственные лотереи, а также для проверки лотерейных билетов на выигрыш, для начисления (выплаты) выигрышей и передачи информации об осуществленных операциях к электронной системе принятия ставок, которая, что важно, находится под постоянным мониторингом контролирующего органа.

Для сравнения, игровое оборудование, которое используется именно в азартной игре, не подключается к центральной системе, аналогичной к электронной системе принятия ставок лотерей, а результат игры определяется на месте, мгновенно, с помощью генератора случайных чисел, который размещается непосредственно в игровом оборудовании. Это дает возможность организатору влиять на коэффициент выигрыша, что физически невозможно сделать в лотерейной игре.

Так выглядит игровой автомат – игра происходит непосредственно в нем с помощью визуального интерфейса:

Таким образом, распространение лотерей имеет определенную техническую цепь, которая лишает лотереи таких факторов риска возникновения психической зависимости (лудомании) как мгновенное получение результата и регулируемые шансы на выигрыш, присущие азартным играм. Более того, лотерейная деятельность осуществляется под постоянным контролем со стороны государства и носит публичный характер, ведь правила каждой лотерейной игры с указанием коэффициента шансов на выигрыш публикуются в СМИ, а электронная система принятия ставок открыта для мониторинга определенным органом государственной власти (сейчас Минфин).

Между лотереей и азартной игрой существует принципиальная разница.

Задание лотерей – в привлечении наибольшего количества населения к участию в игре при минимальном риске возникновения зависимости и при неощутимых для игрока расходах, без территориальных ограничений, в то время как игорные заведения ограничены определенной территорией помещения, обычно с платным входом, и пытаются максимально привлечь игрока к игре с соответствующими расходами. Наилучший игрок для лотереи тот, который один раз на неделю потратит 20 грн., для азартных игр – который потратит все свои средства за один раз.

Игры с высоким риском возникновения зависимости должны подлежать более суровому и особенному регулированию по сравнению с играми с низким риском

Учитывая специфический технологический процесс осуществления лотерейной игры, интервалы между ставкой и розыгрышем больше, чем во время азартной игры. Участник лотерейной игры имеет время на осознание своих действий и оценку своего поведения, еще и потому лотереи являются играми с самой низкой степенью формирования игровой зависимости. Азартная игра же фактически может длиться непрерывно не одни сутки (именно поэтому казино совмещают с отелями).

Как отмечает в своих решениях Европейская ассоциация государственных лотерей, лотереи имеют миссию направлять желание населения играть в азартные игры в регулируемый, ответственный и безопасный способ. В этом отношении лотерейные игры имеют меньший риск. В связи из этим, игры с высоким риском возникновения зависимости должны подлежать более суровому и особенному регулированию по сравнению с играми с низким риском (Решение Антверпен Бельгия, 29.05.2019).

Кроме этого, оператор государственных лотерей не является заинтересованным в результатах розыгрыша, его задание заключается в формировании призового фонда и распределении его между игроками. В то время как организатор азартной игры непосредственно принимает участие в такой игре через своих работников (крупье) и заинтересован в результатах розыгрыша.

Все выше перечисленное порождает намного высшую степень опасности формирования игровой зависимости в участников азартной игры, чем у участников игры в лотерею. Отличают их между собой также технические принципы и социальная направленность. Именно лотереи являются источником финансирования больших спортивных, культурных, социальных и других проектов. Например, финансирования онкобольных детей в Украине, олимпийского комитета в Нидерландах, театров и архитектурных проектов в Италии и тому подобное.

Законопроект, который предлагается Правительством, смешивает лотереи и азартные игры таким образом, что в некоторых случаях становится непонятным, относится ли отдельное понятие, которое используется в законопроекте, к лотереям или к другим азартным играм, или же оно является отдельным для каждого из них. Например, "игровой заменитель гривны", который вряд ли будет целесообразным использовать для приобретения числовых лотерей, в то же время "лотерейный билет" вряд ли будет использоваться в других азартных играх.

Таким образом, в проекте закона не хватает принципиальных норм относительно регулирования лотерейной деятельности, в частности понятия лотерейного терминала, который должен иметь отдельные требования и правила сертификации, и электронной лотерейной системы, которая должна подлежать мониторингу со стороны государства.

Само регулирование лотерейной деятельности нуждается в принципиально другом подходе по сравнению с тем, который предлагается сейчас и основан на регуляторной базе азартных игр казино и игровых автоматов. Главной целью проекта закона должно быть само отделение лотереи от других азартных игр ради прекращения того беспорядка, который происходит на улицах украинских городов, заполненных нелегальными игровыми залами.

Что плохого в лотерейной монополии

В последние годы большинство стран Европы пытаются передать право организовывать и проводить лотереи частным компаниям

Законопроект в ч.2 ст.54 устанавливает, что деятельность в сфере выпуска и проведения лотерей в Украине осуществляется одновременно одним оператором лотерей. Действительно, некоторые страны Европы имеют лотерейную монополию, в частности речь идет об Австрии, Бельгии, Великой Британии, Молдове, Норвегии, Польше, Румынии, Финляндии, Франции, Швеции. Если же исследовать историю эволюции лотерейного рынка в названных странах, то становится очевидным, что абсолютная монополия определенного лотерейного оператора успешно функционирует лишь в тех странах, где она сложилась исторически и государство является владельцем такой монополии. Такие операторы лотерей имеют более чем столетнюю историю деятельности и являются элементом национальной культуры.

В последние годы большинство стран Европы пытаются передать право организовывать и проводить лотереи частным компаниям. Например, в октябре этого года французское правительство объявило приватизацию национальной лотереи - Francaise des Jeux (FDJ).

Модель регулирования лотерейного рынка отличается в зависимости от страны. В ЕС отсутствуют единственные законодательные стандарты и требования к количеству операторов, которое отдается на усмотрение национального законодательства. Показатели рынка при этом растут, если законодатель учитывает исторические особенности лотерейной отрасли.

Специальное создание государственного монопольного оператора лотерей потребует от государства значительных вложений в такое новообразование, постоянного всестороннего обеспечения деятельности этой огромной компании, но это не гарантирует прибыльность такой деятельности

В большинстве стран все же работает по нескольку операторов, что позволяет поддерживать между ними конкурентный баланс, улучшать качество лотерейного продукта и, в то же время, сдерживать хаотическое и бесконтрольное распространение игр. В Греции, Дании, Италии, Нидерландах, Словении, Швеции, Израиле, Китае и Азербайджане на рынках работают лишь по два оператора лотерей, в Испании три, в Японии – четыре, в Канаде пять, в Германии – 17, в США – аж 47. Специальное создание государственного монопольного оператора лотерей потребует от государства значительных вложений в такое новообразование, постоянного всестороннего обеспечения деятельности этой огромной компании, но это не гарантирует прибыльность такой деятельности.

Видится целесообразным учитывать текущую ситуацию на рынке операторов лотерей в Украине и отражения ее на нормативном уровне.

На сегодняшний день в Украине действуют три оператора лотерей на основании переоформленных в 2013р. лицензий: ПІІ «Українська Національна Лотерея»; ТОВ «М.С.Л.»; ПрАТ «Патріот». Операторы продолжают проводить государственные лотереи на основании лицензий, срок действия которых закончился. Право на такую деятельность операторам лотерей дает п.2 ст.15 ЗУ "О государственных лотереях в Украине".

Названные операторы лотерей действовали и до 2001 года, они имеют свою историю, которая достигает времен СССР или начала развития независимой Украины. Например, ООО "М.С.Л." создана в 1998 году на базе государственного оператора лотерей "Молодьспортлото". ПрАТ "Патірот" создано в 1997 году, и ПІІ "Українська Національна Лотерея" начала проводить лотерейные операции также из 1997 года. Все три оператора хорошо известны и продолжают осуществлять свою деятельность на рынке Украины и доныне, даже несмотря на включение ООО "М.С.Л." и ПрАТ "Патріот" в санкционный список Решением СНБО "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мероприятий (санкций)". ПАТ "Государственный сберегательный банк Украины" остановил свою деятельность на лотерейном рынке, считая неэффективным выпуск и/или распространение лотерей в пределах банковской деятельности.

Именно это состояние лотерейного рынка и должен сохранить законодатель. В ином случае, искусственная монополизация приведет к падению спроса на лотереи и борьбу за единственное первое место, игроки потеряют из поля зрения привычные лотерейные продукты, которые им уже знакомые десятки лет, а государство недополучит значительные суммы денег, вычисляемые в миллионах гривен.

Монополия на лотерейном рынке в Украине негативно отразится на его развитии и значительно сократит прибыли от лотерейной отрасли; в свою очередь, бюджет не получит значительных сумм, которые он мог бы получить при условиях ограниченной конкуренции нескольких операторов

В мировой практике также распространенно право операторов лотерей проводить международные лотереи. Для примера, в Европе существуют лотереи, которые проводятся совместно операторами нескольких стран на территории ЕС и других стран Европы (известны Euro Million, Euro Jackpot). Это потенциально привлечет европейские стандарты, увеличит поступление в государственный бюджет и уменьшит расходы на проведение тиражей. Поэтому в законопроекте следует предусмотреть право операторов лотерей проводить лотереи исключительно совместно с другими операторами лотерей, за исключением отдельно обусловленных законом случаев, а именно: оператор лотерей может проводить совместно лотереи с другими юридическими лицами - нерезидентами Украины, которые в стране своего резиденства имеют право проводить лотереи (международная лотерея). Порядок общего проведения лотерей с юридическими лицами - нерезидентами Украины, которые в стране своего резиденства имеют право проводить лотереи, в том числе формирование призового (выигрышного) фонда, его учет, выплата выигрышей, уплата налогов и собраний, регламентируется договором между оператором лотерей и таким юридическим лицом - нерезидентом Украины, в соответствии с действующим законодательством Украины.

Следовательно, мы убеждены, что монополия на лотерейном рынке в Украине негативно отразится на его развитии и значительно сократит прибыли от лотерейной отрасли; в свою очередь, бюджет не получит значительных сумм, которые он мог бы получить при условиях ограниченной конкуренции нескольких операторов. Порядок выдачи по прозрачному конкурсу трех лицензии на проведение лотерейной деятельности может быть идеальной моделью государственного регулирования этой сферы. Более того, государство значительно выигрывает от сотрудничества национальных операторов лотерей с международными (европейскими) коллегами – признанными и популярными в других странах операторами лотерей.

Несколько дней на подготовку лицензий – или коллапс рынка

Переходные положения законопроекта в ч.2 устанавливают срок до 1 января 2020 года для прекращения принятия ставок лотерей, которые проводятся операторами. Когда бы не было принят законопроект и когда бы он не вступил в силу, срок в несколько месяцев окажется не достаточным для разработки Комиссией по развитию и регулированию азартных игр (новый регулятор, который предлагается создать законопроектом) лицензионных условий и введения аукциона для получения лицензии (срок проведения которого сам по себе составляет четыре месяца). Это приведет к остановке деятельности операторов лотерей и их распространителей с 1 января 2020 года. В бюджет не будут перечисляться налоги на прибыль операторов государственных лотерей. Остановка работы операторов лотерей может иметь для них необратимые последствия.

Работа операторов лотерей не должна быть прервана вступлением в силу нового закона

Миллионы игроков, которые играют в лотерею и имеют шанс стать миллионерами, при таком регулировании останутся ни с чем. Тысячи распространителей, а это до 10 тысяч предпринимателей, которые продают билеты числовых лотерей, останутся без дополнительного заработка и клиентов. Более того, возникает ряд юридических пробелов в вопросах выплаты выигрышей, выполнения обязательств за призовым фондом и тому подобное.

Один год является наиболее приемлемым сроком для переформатирования рынка, проведенного таким образом, чтобы не прерывать выпуск и проведение лотерей, ведь потерянный рынок и интерес потребителя к числовым лотереям очень сложно возобновить. Работа операторов лотерей не должна быть прервана вступлением в силу нового закона.

Боролись с игорными заведениями, а уничтожили лотереи

Законопроектом установлено несколько существенных ограничений лотерейной деятельности и азартных игр. Дело в том, что в случае применения, они приведут к лишению легальных пунктов распространения государственных лотерей места на рынке. Рассмотрим некоторые из этих ограничений постатейно.

Ч.3 ст.23 законопроекта устанавливает обязанность оператора телекоммуникаций по требованию Комиссии по развитию и регулированию азартных игр (новый регулятор) ограничить доступ своих абонентов к ресурсам, через которые проводятся азартные игры без наличия лицензии. Без сомнения, такая обязанность, положенная на провайдеров интернет-связи, приведет к злоупотреблениям, поскольку, при отсутствии внешнего контроля, фактически любой веб-ресурс своевольно может быть отнесен к таким, что проводит свою деятельность без наличия лицензии и является незаконным. Функцию внешнего ограничительного контроля должно выполнять решение суда. Только путем получения соответствующего судебного решения допускается блокирование интернет-сайта.

Более того, ограничение доступа граждан к телекоммуникационным ресурсам без решения суда не согласуется с рекомендациями международных организаций и принципами деятельности в сфере телекоммуникаций, закрепленными в Законе Украины "О телекоммуникациях" (статья 6) относительно гарантирования государством доступа потребителей к общедоступным телекоммуникационным услугам, которые необходимы им для удовлетворения собственных потребностей, участия в политической, экономической и общественной жизни.

Уместным является введение "черного списка" нелегальных сайтов, через которые проводятся азартные игры без лицензии. Перечень нелегальных сайтов размещается на официальном сайте Комиссии по развитию и регулированию азартных игр и, соответственно, является общедоступным. Правом подавать на рассмотрение Комиссии тот или другой сайт должен быть наделен каждый оператор лотерей с лицензией.

Для успеха лотереи и увеличения прибыли, которую она приносит, а также с целью привлечения иностранных инвестиций и технологий, крайне необходимо в проекте закона предусмотреть возможность продажи лотерейных билетов с помощью разных современных каналов продажи

П.51 ч.1 ст.1 законопроекта запрещает проведение лотерей в сети Интернет. Этим пунктом лотереи исключены из перечня разрешенных в Интернете видов азартных игр. Это является категорически недопустимым. Во-первых, лотерея – массовая игра, она проводится на всей территории Украины, в т.ч. в сети Интернет, лотерея, о чем нами уже отмечалось, не относится к азартным играм. Во-вторых, во всех странах лотерея распространяется через Интернет. На данное время продажа всех товаров и услуг осуществляется через сеть Интернет, и лотерея не может быть исключением.

Для успеха лотереи и увеличения прибыли, которую она приносит, а также с целью привлечения иностранных инвестиций и технологий, крайне необходимо в проекте закона предусмотреть возможность продажи лотерейных билетов с помощью разных современных каналов продажи. В ином случае, лотерея останется узкоспециализированным продуктом, пользователи Интернета станут принимать участие в иностранных и нелегальных лотереях, а государство от того не получит никакой пользы.

Количество и виды лотерей не должны ограничиваться. Оператор лотерей может проводить лотереи в сети Интернет (полностью или частично) и/или с использованием лотерейных терминалов самообслуживания, и/или с использованием мобильной связи путем отправления смс-сообщений, и/или с использованием других технических средств, сетей и систем.

Ч.5 ст.18 законопроекта определяет проведение идентификации (верификации) возраста игрока в азартную игру в сети Интернет. В первую очередь, в лотерейной практике такая идентификация отсутствует. Осложнение процесса участия в лотерейной игре приведет к падению спроса на нее. Часть игроков сделает выбор в пользу нелегальных лотерей и/или азартных игр через возможность там остаться анонимными. Для участия в лотерее идентификация является обоснованной только в случаях, предусмотренных для целей финансового мониторинга (ЗУ "О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространение оружия массового уничтожения"), а именно ставка составляет 5000 грн и больше. Отмечаем, что операторы лотерей обязательно осуществляют идентификацию и верификацию игроков в лотерею во время выплаты выигрыша более чем 30 000 грн.

Ч.4 ст.53 законопроекта запрещает осуществление деятельности в сфере выпуска и проведения лотереи с целью укрывательства (имитации) других видов азартных игр. К сожалению, данное положение не учитывает обратную ситуацию, когда игровое оборудование используется с целью незаконного распространения лотерей – такие случаи неодиночные, они наносят значительный вред интересам оператора лотерей, а также его деловой репутации. Важно, чтобы данная статья содержала обратное правило, согласно которому запрещается использование игровых автоматов как оборудования для распространения лотерей и размещения оборудования для распространения лотерей в корпусах, которые своим внешним видом соответствуют игральным автоматам.

Достаточно запрета размещать пункты распространения лотерей в самих образовательных заведениях или в непосредственной близости к ним

П.2, 5, 8 ст.53 законопроекта запрещает распространение лотерей ближе, чем за 150 м к заведениям образования, детских развлекательных центров, а также в объектах незавершенного строительства, киосках, навесах и передвижных малых архитектурных формах. Такие ограничения не отвечают действительности.

Достаточно запрета размещать пункты распространения лотерей в самих образовательных заведениях или в непосредственной близости к ним. Классическая лотерея не вызывает игровую зависимость. Такую лотерею распространяют физические лица-предприниматели, а поэтому ее необходимо продавать в обычных распространенных местах предпринимательской деятельности. Заведений образования и детских центров достаточно много в городах Украины и разместить пункты распространения лотерей за 150 м от каждого так, чтобы они не пересекались, может оказаться практически невозможным. А основным каналом продажи лотерей в Украине и других европейских государствах является именно МАФы. Следует обратить внимание, что законопроектом не предусмотрено подобных ограничений для казино и других видов азартных игр, где опасность возникновения игровой зависимости в намного выше.

Ч.7 ст.53 законопроекта накладывает ограничение на максимальный размер одной ставки (цену одного лотерейного билета), который не может превышать 1000 грн. Положение не учитывает условий проведения лотерей и практики участия в лотерейной игре.

На сегодняшний день некоторые ставки в числовую классическую лотерею могут достигать 14 тыс. грн. Недопустимо запрещать лицу получить шанс сорвать джекпот, поскольку ставка такого размера содержит больше возможностей. Кроме этого, игроки объединяются в клубы и общие компании с целью приобретения системных билетов и увеличения шансов на джекпот. Установление фиксированной суммы в национальной валюте является необоснованным также в связи с быстрыми темпами инфляционных процессов. Размер ставки целесообразно фиксировать лишь в минимальных заработных платах, но не ограничивать ее минимальным размером.

Ст.24 законопроекта устанавливает удивительно лояльные требования к рекламе азартных игр, для которой достаточно лишь иметь лицензию. Напротив, усиление требований к рекламе азартных игр будет иметь позитивное влияние на здоровье общества. Например, запрет рекламы азартных игр в сети Интернет, по телевидению и радио в дневное время с 8:00 до 22:00, за исключением рекламы лотерей.

О чем уже неоднократно отмечалось, лотереи по своей сути не относятся к азартным играм, они имеют общественно приемлемый характер, направленные на покрытие социальных, культурных и других потребностей. Операторы лотерей не используют агрессивную рекламу. В свою очередь, бесконтрольное и повсеместное распространение рекламы азартных игр практически нивелирует рекламу лотереи, которая не обещает мгновенных выигрышей и имеет определенный промежуток времени между ставкой и розыгрышем.

Здесь важно не то, которые «идеально» прописана та или иная норма закона, а то, как она будет применяться, практика ее правореалізації

Ч.5 ст.59 законопроекта накладывает обязательство по принятию и выплате средств оператором лотерей или его распространителем через кассы на основании оригинала паспорта. В соответствии с действующим законодательством, принятие средств от игроков и выплата им выигрышей должна осуществляться без применения регистраторов расчетных операций, а только через терминалы по продаже лотерейных билетов, которые подсоединены к системе онлайн-мониторинга (в терминах законопроекта). Стоимость отдельных лотерейных билетов является не большой (10-20 грн), а в соответствии с ЗУ "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг", РРО не применяются для продажи билетов государственных лотерей. Аналогичной является практика европейских стран, где подтверждением факта осуществления ставки в лотерее является выданный игроку лотерейный билет. Тем более, для совершения ставки размером 10-20 грн не нужен паспорт, который требуется лишь при выплате суммы выигрыша.

Подытоживая, обращаем внимание на тот факт, что принятие и дальнейшее применение всех перечисленных положений законопроекта, внешне будто направленных на борьбу с незаконными игровыми заведениями и пунктами распространения лотерей без лицензий вне контроля оператора, без сомнения приведет к уничтожению тех пунктов распространения, которые работают законно, а легальный лотерейный бизнес не сможет конкурировать в таких условиях с игральным бизнесом и нелегальными заведениями. Здесь важно не то, как "идеально" прописана та или иная норма закона, а то, как она будет применяться, практика ее правореализации, которая может получить совсем другой эффект, чем ожидалось.

Играть в лотерею с наступлением совершеннолетия: почему бы и нет?

Более эффективным способом регулирования рынка лотерей в Украине будет разработка и принятие отдельного специального закона

Законопроект определяет общий возраст игрока – физического лица, которое на момент участия в азартной игре достигло 18 лет. Выделяя лотерею в отдельную от азартных игр категорию, с целью защиты от игровой зависимости, предлагаем для лотереи установить 18 лет, для всех других видов азартных игр – 21 год. Во многих странах мира минимальный возраст для участия в азартных играх – 21 год, кроме лотерей, где верхний возрастной порог обычно составляет 18 лет.

Обобщая все вышеизложенное, считаем целесообразным осуществить разграничение лотерей и азартных игр с более подробным определением особенностей осуществления деятельности по выпуску и проведению лотерей. Более эффективным способом регулирования рынка лотерей в Украине будет разработка и принятие отдельного специального закона. Еще раз подчеркиваем, что, поскольку лотерея принципиально отличается от азартных игр, она нуждается в отдельном особенном регулировании.

Галицкий Игорь, кандидат юридических наук, доцент Института журналистики, эксперт по лотерейной отрасли.