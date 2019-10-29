Гривня продолжает укрепляться: свежие курсы валют

Гривня на межбанке выросла к доллару на 5 копеек, котировки гривни к евро снизились на 1 копейку.

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке во вторник, 29 октября, к закрытию торгов установились на уровне 25,06/25,09 гривни/доллар, что на 5 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

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По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к евро установились на уровне 27,85/27,88 гривни/евро, что на 1 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк Украины на среду, 30 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 25,11 гривни/доллар, к евро – на уровне 27,86 гривни/евро.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в понедельник, 28 октября, к закрытию торгов установились на уровне 25,11/25,14 гривни/доллар, что на 1 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов.