Рецепт Кабмина: нет субсидиантов – нет проблем

Вопрос субсидий в последние несколько лет для малообеспеченных украинцев является едва ли не первостепенным. Существующие тарифы на жилищно-коммунальные услуги для многих из них являются неподъемными.

И если предыдущие правительства Украины худо-бедно находили деньги на эту категорию, то Кабинет Алексея Гончарука, похоже, настроен существенно сократить данный вид расходов госказны.

В поданном правительством на рассмотрение Верховной Рады проекте госбюджета на 2020 год предусматривается 47,6 млрд грн на выплату субсидий. Для сравнения – в госбюджете на 2019 год было заложено 55,1 млрд грн на эти цели.

Правительство видит возможность сократить число получателей субсидий, которых на начало текущего года было более 4 миллионов семей.

Об этом можно судить из принятого 20 октября постановления. Документ предлагает ввести новшество: у получателей субсидии расходы на оплату услуг ЖКХ должны составлять более 20 процентов от среднемесячного дохода, а не 15 процентов, как было ранее. Работать эта норма начнет с 1 мая 2020 года - после завершения нынешнего отопительного сезона.

Правительство видит возможность сократить число получателей субсидий, которых на начало текущего года было более 4 миллионов семей

Те, кто зависит от помощи государства, восприняли такое решение однозначно: инициаторы решили урезать количество претендентов на государственную помощь. Кроме того, Кабмин уже сейчас предусмотрел рост коммунальных тарифов.

Ошибка реформаторского правительства заключается в том, что молодые управленцы не сыграли на опережение. Зная, какую реакцию это резонансное решение может вызвать, никто не вышел к украинцам с объяснением таких действий. Кабмин тихонько принял постановление на заседании, которое состоялось в воскресенье, ничего о нем не сообщил, а «шевелиться» начал лишь после того, как информация просочилась в СМИ.

При этом внятного разъяснения не последовало, а было лишь заверение, что «субсидию получат все, кто в ней нуждается».

А хотелось бы знать, почему норма расходов на услуги ЖКХ увеличена именно до 20 процентов совокупного месячного дохода, а, например, не до 18 или 25. Никаких математических обоснований такого роста Кабмин не предоставил. Как и не сообщил, почему постановление принято именно сейчас, хотя оно по сути начнет работать с 1 мая 2020 года. То есть, через полгода.

Что же заставило так торопиться? Что важное должно произойти в ближайшее время, что требует незамедлительную реакцию исполнительной власти? Тут на ум приходит пока один ответ. В ближайшее время в Украину прибудет очередная миссия Международного валютного фонда, от которой правительство до конца текущего года хочет получить новую программу сотрудничества. И здесь важно показать главному кредитору страны готовность идти на непопулярные меры.

Правительство также пообещало, что в следующем году произойдет пересмотр формулы начисления субсидий. Вряд ли малообеспеченным украинцам стоит ожидать от этой идеи чего-то хорошего.

Беда в том, что денег в государственной казне нет в достаточном количестве, чтобы спокойно закрыть все социальные прорехи.

Но это речь идет об ограниченных возможностях государственного бюджета. А если поискать деньги в другом месте? Возникает подозрение, что такие мысли стали одолевать наших молодых министров. И правительство вполне может изловчиться и переложить эту головную боль на других. И этими «другими» могут стать местные власти, получившие дополнительный источник доходов в процессе реформы децентрализации.

Сейчас попытаюсь объяснить свое предположение.

Правительство также пообещало, что в следующем году произойдет пересмотр формулы начисления субсидий. Вряд ли малообеспеченным украинцам стоит ожидать от этой идеи чего-то хорошего

Недавно председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев предложил формулу, при которой национальная компания будет списывать долги за отобранный газ из местных бюджетов, если по завершении сезона местные теплогенерирующие предприятия не рассчитаются за отобранное голубое топливо. Он сослался на то, что потребители накапливают долги и не имеют стимулов рассчитываться за потребленные услуги, причем законодательство запрещает их отключать.

В свою очередь, министр инфраструктуры Владислав Криклий, проехавшись по регионам, заявил, что местные власти просят деньги у государства на крупные инфраструктурные проекты, хотя, благодаря децентрализации, имеют достаточно собственных средств, но предпочитают оставлять их на банковских счетах, зарабатывая на процентах по депозитам.

Как бы то ни было, примерную логику можно уловить: Кабмин в условиях ограниченных финансовых возможностей вполне может обратиться к местным советам с «дельным предложением». Мол, если субсидианты ваши, то и содержите их за счет местных бюджетов.

Если отбросить черный юмор, то следующий отопительный сезон уже сейчас видится очень сложным. Но пока у правительства нет четкого ответа на вопрос: как решить проблему с субсидиями. Не стоит сбрасывать и со счетов возможное дальнейшее повышение тарифов, поскольку, по заявлениям коммунальщиков, они сегодня являются «экономически необоснованными».

Правительственные шаги говорят о том, что самым простым рецептом может стать либо урезание расходов на субсидии за счет повышения уровня требований для ее получателей, либо перекладывание расходов на регионы. Пока что второй вариант видится лишь фантазией, но чем черт не шутит.

Дмитрий Шварц