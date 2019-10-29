Зеленский обещает «глубинную налоговую реформу» с 2021 года

Также президент пообещал искоренить неправомерное давление на бизнес со стороны правоохранительных органов.

Президент Украины Владимир Зеленский обещает глубинную налоговую реформу, которая начнет действовать в 2021 году, и персональную защиту каждому инвестору.

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«Мы продолжим евроинтеграцию и гармонизацию украинского законодательства с европейским. Проведем глубинную налоговую реформу, которая начнет действовать в 2021 году», - сказал глава государства, открывая Первый инвестиционный форум в Мариуполе.

Также президент пообещал искоренить неправомерное давление на бизнес со стороны правоохранительных органов.

«Я лично обещаю персональную защиту каждому инвестору», - заявил Зеленский.

Справка УНИАН. Первый инвестиционный форум RE: think. Invest in Ukraine по инициативе президента Украины и при поддержке Кабинета министров открылся в Мариуполе сегодня, 29 октября.

Ключевым партнером форума является Агентство США по международному развитию (USAID), которое с 1992 года предоставило Украине более 3 млрд долл. помощи.

Форум собрал инвесторов и представителей из более 45 стран мира, свыше 70 компаний с мировым именем, более 20 официальных делегаций со всего мира, а также представителей 17 международных организаций, включая Европейскую комиссию, Международную финансовую корпорацию, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк.