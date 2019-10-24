Дело на $1,3 миллиарда: «Ощадбанк» одержал еще одну победу над Россией

Парижский Апелляционный суд отказал России в приостановке принудительного взыскания 1,3 млрд долл. в пользу «Ощадбанка».

Парижский Апелляционный суд принял решение в пользу украинского «Ощадбанка», отклонив просьбу Российской Федерации приостановить принудительное исполнение решения международного арбитража о возмещении банку 1,3 млрд долл. убытков от оккупации Автономной Республики Крым.

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Как сообщили в пресс-службе банка, Российская Федерация в своем заявлении просила суд приостановить принудительное исполнение решения арбитража, поскольку это может нанести ей вред, но судья отклонил заявление.

Справка УНИАН. В марте 2014 года в результате непризнанного миром референдума в Автономной Республике Крым Украина потеряла полуостров, поскольку Кремль включил его в состав Российской Федерации.

В ноябре 2018 года Международный арбитраж в Париже принял беспрецедентное решение о взыскании с РФ в пользу «Ощадбанка» компенсации убытков в результате аннексии Крыма.