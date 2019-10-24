Почти половина украинцев верят в улучшение экономического положения в стране уже со следующего года

По данным опроса, в годовой динамике во всех сферах заметна положительная динамика оценки, ведь в большинстве сфер респонденты увидели положительные сдвиги.

Почти половина населения считает, что в следующем году экономическое положение в Украине улучшится.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" с 19 по 22 октября.

"На фоне роста оптимистичных настроений в стране после президентских выборов выросли и позитивные ожидания в отношении будущего. Так, сегодня 45% опрошенных верят, что в следующие 12 месяцев экономическое положение в Украине улучшится, 26% - считают, что оно не изменится, и только 15 % - имеют негативные ожидания. Еще 15% затруднились ответить на этот вопрос", - говорится в исследовании.

По данным опроса, в годовой динамике во всех сферах заметна положительная динамика оценки, ведь в большинстве сфер респонденты увидели положительные сдвиги. Так, больше всего положительных изменений опрошенные увидели в состоянии дорог: почти 40% отметили улучшение. Положительные сдвиги в курсе национальной валюты отметили 31%. В ситуации со свободой слова и демократии улучшения увидели 23%.

Согласно результатам исследования, 18% опрошенных считают, что за последние 12 месяцев экономическое положение в стране улучшилось, 47% говорят, что оно не изменилось, и 29% - утверждают, что ситуация ухудшилась.

"Похожие оценки и в отношении финансового положения семей: 17% - считают, что ситуация улучшилась, 53% - не увидели сдвигов и 30% - сказали об ухудшении. В динамике с начала года количество тех, кто негативно оценивал экономическую ситуацию как в стране, так и в семье, уменьшилось вдвое", - говорится в опросе.

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Кроме того, улучшение международного имиджа Украины увидели 21%, в отношениях Украины с Западом - 19%, на уровне политической стабильности - 14%, в решении вопроса войны на Донбассе - 13%.

Также отмечается, что улучшение возможностей в поиске работы увидели 18%, в борьбе с коррупцией - 17%.

Однако, согласно опросу, несмотря на общую положительную динамику в ряде сфер респонденты скорее отмечали ухудшение.

Так, скорее негативно оценили изменение качества медицинского обслуживания (45% - отметили ухудшение, 12% - улучшение, 30% - отсутствие изменений), безопасности на дорогах (46% отметили ухудшение, 12% - улучшение, 34% - отсутствие изменений), тарифов на коммунальные услуги (52% отметили ухудшение, 8% - улучшение, 3% - отсутствие изменений), цен на основные товары и услуги (73% отметили ухудшение, 18% - отсутствие изменений и лишь 3% - улучшение).

*** Опрос проводился с 19 по 22 октября методом личного интервью (face-to-face) среди 2,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Погрешность репрезентативности исследования не превышает 2%.