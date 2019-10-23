Кабмин утвердил два сценария развития экономики в 2020 году

Консервативный вариант макропрогноза предполагает рост валового внутреннего продукта на уровне 3,7%, а оптимистический - 4,8%.

Кабинет министров утвердил обновленный макроэкономический прогноз, подготовленный Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Об этом на брифинге после заседания правительства сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, консервативный вариант макропрогноза предполагает рост валового внутреннего продукта на уровне 3,7%, а оптимистический - 4,8%.

"По консервативному сценарию Министерство экономики по сути повторило прогноз Всемирного банка", - сказал он, добавив, что "по оптимистическому прогнозу Министерство экономики видит экономический рост на уровне 4,8%".

Премьер отметил, что макропрогноз, утвержденный в мае этого года, предполагал рост ВВП в 2020 году на уровне 3,3%.