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Глава Нацбанка рассказал о переговорах с МВФ в Вашингтоне

14:57, 17 октября 2019
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий в Twitter, комментируя соответствующие фотографии из Вашингтона, куда украинская делегация отправилась для участия в ежегодном собрании МВФ и Всемирного банка.

«Первая из встреч с МВФ состоялась сегодня. Вместе с руководителями Министерства финансов и Министерства экономки общались с заместителем директора МВФ Дэвидом Липтоном. Переговоры о новой долгосрочной программе сотрудничества продолжаются», - написал глава НБУ.

Также он сообщил о еще одной важной встрече - с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером.

По словам Смолия, приоритеты Украины и Всемирного банка - очищение банковского сектора Украины от неработающих кредитов как один из необходимых шагов для оживления кредитования бизнеса - совпадают.

Справка УНИАН. Очередная оценочная миссия МВФ работала в Киеве с 12 по 26 сентября. По итогам миссии в МВФ заявили, что обсуждение новой трехлетней программы расширенного финансирования для Украины продолжится в ближайшие недели.

В Национальном банке Украины оценивали потенциальный объем новой программы в 5-10 миллиардов долларов и прогнозировали получение первых двух миллиардов до конца года.

По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, украинская делегация в США продолжит переговоры с МВФ относительно новой трехлетней программы, старт которой ожидается в этом году.

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Теги: #Нацбанк#МВФ#Смолий