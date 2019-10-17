Глава Нацбанка рассказал о переговорах с МВФ в Вашингтоне

Смолий вместе с министрами финансов и экономки встретился с заместителем директора МВФ Дэвидом Липтоном.

Украинская делегация продолжает переговоры о новой долгосрочной программе сотрудничества с Международным валютным фондом.

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Об этом сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий в Twitter, комментируя соответствующие фотографии из Вашингтона, куда украинская делегация отправилась для участия в ежегодном собрании МВФ и Всемирного банка.

«Первая из встреч с МВФ состоялась сегодня. Вместе с руководителями Министерства финансов и Министерства экономки общались с заместителем директора МВФ Дэвидом Липтоном. Переговоры о новой долгосрочной программе сотрудничества продолжаются», - написал глава НБУ.

Также он сообщил о еще одной важной встрече - с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером.

По словам Смолия, приоритеты Украины и Всемирного банка - очищение банковского сектора Украины от неработающих кредитов как один из необходимых шагов для оживления кредитования бизнеса - совпадают.

На Щорічних зборах #МВФ і Світового банку у #НБУ традиційно щільний графік, в якому дискусії про виклики для світової економіки перемежовуються із зустрічами з центробанками, інвесторами, журналістами. І з МВФ? Так, і з ним теж.

⬇️ pic.twitter.com/616grgvlV3 — Yakiv Smolii (@YSmolii) 16 жовтня 2019 р.

Ще одна важлива зустріч - з віце-президентом Світового банку по регіону Європи і Центральної Азії Сірілом Мюллером. Наші КПЕ з @WorldBank збігаються - очищення банківського сектору України від непрацюючих кредитів як один з необхідних кроків для пожвавлення кредитування бізнесу pic.twitter.com/gp7nkh3LFk — Yakiv Smolii (@YSmolii) 16 жовтня 2019 р.

Справка УНИАН. Очередная оценочная миссия МВФ работала в Киеве с 12 по 26 сентября. По итогам миссии в МВФ заявили, что обсуждение новой трехлетней программы расширенного финансирования для Украины продолжится в ближайшие недели.

В Национальном банке Украины оценивали потенциальный объем новой программы в 5-10 миллиардов долларов и прогнозировали получение первых двух миллиардов до конца года.

По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, украинская делегация в США продолжит переговоры с МВФ относительно новой трехлетней программы, старт которой ожидается в этом году.