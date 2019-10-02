Минсоцполитики разъяснило новый порядок получения субсидий "живыми деньгами"

С начала октября в Украине действует новый механизм выплаты жилищных субсидий.

Министерство социальной политики разъяснило порядок получения монетизированной субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, который действует с 1 октября.

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Как сообщила пресс-служба министерства, теперь денежная помощь на оплату ЖКУ будут передаваться людям, а не предприятиям-поставщикам услуг. При этом, если домохозяйство использовало меньше ресурсов, чем предусмотрено в нормативе, сэкономленные деньги можно будет оставить себе.

Новый механизм предусматривает две формы получения льгот: безналичную - когда "Ощадбанк" автоматически создает учетную запись получателя льгот, куда начисляются средства, а по итогам отопительного сезона сэкономленные деньги можно снять, и наличную - когда получатель субсидии может открыть счет в одном из 38 уполномоченных банков и ежемесячно получать "живые деньги".

Сообщается, что большинству получателей субсидий, которым помощь была переназначена по итогам предыдущего отопительного сезона - субсидия будет пересчитана автоматически. Но переселенцам, арендаторам жилья и домохозяйствам, которым была назначена субсидия на фактически проживающих, и в мае текущего года они не обратились в управления соцзащиты, нужно сделать это снова – до 15 декабря.

Жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг и расходов на управление многоквартирным домом назначается на отопительный сезон - с 1 октября по 30 апреля; на неотапливаемый сезон - с 1 мая по 30 сентября.

По данным Минсоцполитики, в прошлом отопительном сезоне средний размер субсидии составил около 1700 грн, а выплаты получали более 4 млн семей.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, общая сумма субсидий на оплату ЖКУ за январь-август 2019 года выросла на 27% – до 963,8 млн грн.

За субсидиями на оплату ЖКУ в январе-августе обратились 2 млн 485 тыс. домохозяйств, что на 41,4% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Кабинет министров Украины в проекте государственного бюджета на 2020 год предусмотрел 47,6 млрд грн на выплату субсидий, тогда как в государственном бюджете на 2019 год заложено 55,1 млрд грн на эти цели.

Как заявила министр социальной политики Юлия Соколовская, этой суммы хватит для удовлетворения потребностей всех категорий населения, требующих государственной помощи для оплаты коммунальных услуг.