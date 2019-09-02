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Остаток денег на счете Госказначейства вырос до 62 миллиардов гривень

14:13, 02 сентября 2019
Финансы
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Остаток средств на едином счете Госказначейства в августе вырос в 1,3 раза / фото УНИАН

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 сентября 2019 года составил 61,83 млрд грн, что почти в 1,3 раза выше показателя месяцем ранее.

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Как свидетельствуют данные на сайте Госказначейства, текущий остаток в 2,3 раза выше показателя на аналогичную дату прошлого года и в 6,3 раза - показателя на начало года.

Как сообщал УНИАН, остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 августа 2019 года составил 48,968 млрд грн, что в четыре раза выше показателя месяцем ранее.

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Теги: #счет Госказначейства