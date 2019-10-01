Кабмин не планирует повышать налоги – премьер

По словам премьер-министра, власть должна создавать стимулы для развития бизнеса.

Кабинет министров не планирует повышать налоги, о чем во время эфира на одном из телеканалов заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

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«Мы не планируем как правительство повышать налоги. Это неправильный путь. Государство не должно увеличивать объем ресурсов, которые оно пропускает через себя. Наоборот – оно должно создавать такие стимулы для бизнеса, для граждан, чтобы они не боялись иметь дело с государством, чтобы они вкладывали средства в свое дело и это свое дело развивали, развивая Украину», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Алексей Гончарук, представляя проект госбюджета-2020, заявил о планах в следующем году постепенно уменьшать налоги и более эффективно их тратить.

Кабинет министров Украины намерен осуществить полноценную налоговую реформу весной 2020 года.

В августе правительство возложило полномочия и выполнение функции администрирования налогов с Фискальной службы на Государственную налоговую службу, тем самым дав старт работе нового ведомства. Мероприятия по запуску в работу Таможенной службы продолжаются.