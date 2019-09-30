Завтра в Украине подорожает валюта: свежий курс Нацбанка

Официальный курс НБУ на 1 октября: 100 USD – 2419,7474 гривни; 100 EUR – 2634,8629 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 1 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2419,7474 (30 сентября – 2408,2809)

100 EUR – 2634,8629 (30 сентября – 2633,4552)

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины сегодня к закрытию торгов установились на уровне 24,34/24,38 гривни/доллар, что на 25 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к евро к закрытию торгов установились на уровне 26,53/26,58 гривни/евро, что на 20 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.