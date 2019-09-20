Доллар ниже 24: эксперт спрогнозировал, что будет с курсом гривни

Предложение валюты явно преобладает над спросом на фоне благоприятной фундаментальной ситуации и продаж валюты нерезидентами под покупки ОВГЗ на следующей неделе, отметил эксперт.

Национальная валюта Украины в ближайшее время может укрепиться до уровня 23,85 грн/долл. Такими прогнозами поделился старший аналитик «Райффайзен Банка Аваль» Михаил Ребрик в комментарии УНИАН.

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«Технический анализ говорит о высокой вероятности продолжения тренда укрепления гривни. Сильное сопротивление продавцы могут встретить в районе отметки «24,25», откуда с высокой вероятностью может последовать коррекция. Пробитие и закрепление ниже этой отметки открывает дорогу к укреплению до уровня «23,85», - написал эксперт.

По его словам, предложение валюты на межбанковском рынке явно преобладает над спросом на фоне благоприятной фундаментальной ситуации и продаж валюты нерезидентами под покупки 5-летних ОВГЗ на следующей неделе, даже с учётом возросших объемов покупок со стороны Национального банка.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу к доллару на этой неделе уже дважды обновила трехлетний максимум: по курсу на четверг на уровне 24,67 грн/долл. и по курсу на пятницу на уровне 24,62 грн/долл.

На прошлой неделе гривня по официальному курсу обновила трехлетний максимум трижды.

По информации дилеров коммерческих банков, текущие котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины составляют около 24,44/24,46 грн/долл., то есть, национальная валюта продолжает укрепляться.