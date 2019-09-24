Суд перенес рассмотрение иска бизнесмена Коломойского о возврате ему акций «ПриватБанка»

Кабинет министров принял решение национализировать «ПриватБанк» в декабре 2016 года, руководствуясь рекомендациями Совета нацбезопасности и обороны.

Хозяйственный суд Киева 24 сентября начал рассмотрение по сути иска экс-акционеров «ПриватБанка» бизнесмена Игоря Коломойского и компании Triantal Investments Ltd. о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года между Министерством финансов Украины (Минфин) и лицами, бывшими на тот момент акционерами банка, и объявил перерыв до 1 октября 2019 года.

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Как передает корреспондент УНИАН из суда, следующее заседание назначено на 14:00 1 октября.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов.

Кабинет министров принял решение национализировать «ПриватБанк» в декабре 2016 года, руководствуясь рекомендациями Совета нацбезопасности и обороны.

В апреле текущего года суды приняли ряд решений, включая решение об отмене национализации банка. Впоследствии «ПриватБанк», Кабинет министров и Национальный банк обжаловали эти решения в апелляционном порядке.