Гривня может укрепиться: аналитики спрогнозировали курс доллара на октябрь

Национальный банк Украины на четверг, 19 сентября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,67 грн/долл.

Эксперты дают разные прогнозы по курсу доллара на октябрь, некоторые утверждают, что гривня вполне может укрепиться еще больше.

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Об этом "Апострофу" рассказал аналитик инвестиционной компании "Альпари" Максим Пархоменко.

"На октябрь есть все шансы увидеть курс на отметке в 24,5-24,7 гривни / доллар", - заявил он.

Вместе с тем, другой эксперт, руководитель отдела аналитики группы компаний Forex Club Андрей Шевчишин несколько менее оптимистичен. По его мнению, в следующем месяце курс будет находиться в коридоре 25,5-26,5 гривни / доллар.

"Надеюсь, что за этот период не произойдет никаких форс-мажоров", - добавляет специалист.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября гривня по официальному курсу к доллару вновь обновила трехлетний максимум. Национальный банк Украины на четверг, 19 сентября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,67 грн/долл. Значение курса обновило трехлетний исторический максимум, установленный 16 сентября на уровне 24,71 грн/долл.

Текущий проект государственного бюджета Украины на 2020 год построен на макроэкономическом прогнозе по валютному курсу 28,02 грн за доллар.