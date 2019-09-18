Гривня по официальному курсу к доллару снова обновила трехлетний максимум

Официальный курс на четверг, 19 сентября, установлен на уровне 24,67 грн/долл.

Национальный банк Украины на четверг, 19 сентября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,67 грн/долл.

Читайте также"Необычная ситуация": аналитик объяснил укрепление гривни и спрогнозировал курс доллара до конца года

Как свидетельствуют данные на сайте НБУ, значение курса обновило трехлетний исторический максимум, установленный на 16 сентября, на уровне 24,71 грн/долл.

Официальный курс к евро на 19 сентября установлен на уровне 27,27 грн/евро.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины сегодня к закрытию торгов установились на уровне 24,65/24,67 грн/долл., что на 9 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро находятся на уровне 27,26/27,27 грн/евро, что на 4 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.