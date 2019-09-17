Глава налоговой службы попросил "хамов" освободить должности

По словам Верланова, предприниматели возмущены отношением некоторых налоговиков к людям.

Глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов предложил "хамам"-налоговикам написать заявления и прекратить работу в ведомстве.

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"Это недопустимо, когда налоговики общаются с предпринимателями, не понимая, что налоговые органы должны быть сервисом, а не каким-то органом давления и неуважения. Я сделаю все, чтобы таких позорных явлений в Новой Налоговой не было! Поэтому прошу всех хамов написать заявления и на выход. Exit, двери там!" – написал он в Facebook.

По словам Верланова, предприниматели возмущены отношением некоторых налоговиков к людям, и он полностью с ними согласен.

Глава ГНС подчеркнул, что главные принципы новой Налоговой службы – преодоление препятствий на пути развития предпринимательства и защита интересов государства.

"Но критически важно другое. А именно - отношение налоговиков к людям. А также то, как они говорят, разъясняют, общаются с предпринимателями, которые не только обеспечивают себя и свои семьи, но и пополняют государственный бюджет", - отметил он.

Справка УНИАН. В декабре 2018 года Кабинет министров принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

По итогам конкурсного отбора главы налоговой службы Кабмин 8 мая назначил ее руководителем Сергея Верланова, ранее занимавшего пост заместителя министра финансов Украины.