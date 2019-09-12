Почему падает доллар: комментарий Нацбанка

Нацбанк констатирует превышение предложения валюты на рынке над спросом.

На валютном рынке Украины в настоящее время преимущественно преобладает предложение валюты, и с начала года Национальный банк выкупил в резервы около 3 млрд долл.

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Как говорится в комментарии НБУ для УНИАН, такой ситуации на рынке способствуют прежде всего благоприятная внешняя ценовая конъюнктура для товаров украинского экспорта, в частности, аграрной и металлургической продукции, рекордный урожай этого года и рост экспорта IT-услуг, умеренный рост импорта товаров и умеренные объемы репатриации дивидендов в иностранной валюте за границу.

Как сообщал УНИАН, национальная валюта Украины в среду, 11 сентября, по официальному курсу обновила трехлетний исторический максимум на уровне 24,88 грн/долл.

По оценкам экспертов, во второй половине осени гривня снизится к доллару до уровня 25,5-26,5 грн/долл. с возможным ситуативным ослаблением до 27,5 грн/долл.