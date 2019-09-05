Доллар пошел вниз в курсах Нацбанка

Официальный курс НБУ на 5 сентября: 100 USD – 2526,3457 гривни; 100 EUR – 2783,5277 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 5 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2526,3457 (4 сентября – 2529,6865)

100 EUR – 2783,5277 (4 сентября – 2766,7181)

Вчера, 4 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,27/25,29 гривни/доллар, что на 3 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро находятся на уровне 27,83/27,84 гривни/евро, что на 19 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.