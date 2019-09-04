Гривня просела к доллару и евро

Котировки гривни к евро снизились на 19 копеек.

В среду, 4 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,27/25,29 грн/долл., что на 3 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни к евро находятся на уровне 27,83/27,84 грн/евро, что на 19 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк на четверг, 5 сентября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 25,26 грн/долл., к евро – на уровне 27,84 грн/евро.