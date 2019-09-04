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ВВП Украины вырос на 4% – Министерство развития экономики

13:17, 04 сентября 2019
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"В целом рост ВВП за семь месяцев 2019 года ориентировочно оценивается на уровне 4% (+/- 0,2%)", - сказано в сообщении.

В министерстве отметили, что этот показатель обеспечили положительные тенденции в агропромышленном комплексе, результат работы которого превзошел ожидания, строительстве, сфере транспорта, розничном сегменте внутреннего рынка и небольшой рост промышленного производства.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров прогнозирует в 2019 году рост ВВП Украины на 3%, Национальный банк - на 2,5%, Международный валютный фонд – на 2,7%, Всемирный банк - на 2,9%. Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, в 2019 году рост экономики Украины замедлится до 2,8%.

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