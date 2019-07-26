Рост экономики Украины ускорился до 3% - НБУ

Ускорение роста традиционно поддерживалось внутренним спросом.

Рост экономики Украины во втором квартале ускорился до 3% в годовом выражении с 2,5 % в первом квартале.

Такими оценками поделился Национальный банк Украины в своем инфляционном отчете за июль, опубликованном на сайте.

По оценкам регулятора, ускорение роста традиционно поддерживалось внутренним спросом, о дальнейшем устойчивом росте которого свидетельствовало ускорение роста розничного товарооборота в результате увеличения доходов населения.

Читайте такжеНБУ назвал самые популярные в Украине системы перевода денег (инфографика)

Кроме того, высокими темпами продолжился рост строительства, улучшилась ситуация в промышленности, а объемы сбора ранних зерновых превысили прошлогодние.

Помимо этого, на фоне улучшения внешних условий в текущем году приостановилось расширение дефицита торговли товарами, за исключением статэффекта от растаможивания ранее ввезенных автомобилей с иностранной регистрацией. Этому способствовали существенное наращивание поставок отдельных сельхозкультур и сдержанный рост импорта.

Отмечается, что дальнейшее увеличение поступлений по оплате труда, более низкие объемы выплаты дивидендов и расширение профицита торговли услугами способствовали формированию профицита счета текущих операций в первые 5 месяцев года.

Также привлечение правительством на международном рынке капитала и приток средств нерезидентов в гривневые ОВГЗ компенсировали значительные выплаты государственного сектора по внешним обязательствам. В результате на конец июня резервы были близкими к уровню начала 2019 года в 20,6 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в июле повысил прогноз роста реального ВВП Украины в 2019 году до 3% с 2,5%, прогнозируемых ранее.

Также повышен прогноз на 2020 год – до 3,2% с 2,9%, прогнозируемых ранее, в то время как прогноз на 2021 год остался неизменным – 3,7% роста.

Прогноз по инфляции в Украине остался неизменным: 6,3% в текущем году и по 5% в 2020 и 2021 годах.

По данным Государственной службы статистики Украины, рост реального ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и стал максимальным за последние 7 лет.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на макроэкономическом прогнозе правительства с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4%.

Международный валютный фонд и Всемирный банк прогнозируют рост экономики Украины в текущем году на 2,7% при инфляции 7,3%.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, в 2019 году рост экономики Украины замедлится до 2,8%, а рост потребительских цен – до 7,2%.