Гривня с начала года выросла к доллару на 9%

За август украинская гривня подешевела к доллару на 0,8%.

Украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины за август подешевела к доллару США на 0,8% - до 25,23 грн/долл.

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Согласно данным на сайте НБУ, по отношению к евро гривня подешевела на 0,1% - до 27,94 грн/евро.

С начала года, за январь-август, гривня выросла к доллару на 8,9%, к евро - на 11,9%.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня за июль укрепилась к доллару США на 4,4% - до 25,02 грн/долл., к евро - на 6,3%, до 27,90 грн/евро.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на прогнозном показателе курса гривни к доллару США к концу года на уровне 29,4 грн/долл.