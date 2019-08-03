Украинская гривня возглавила рейтинг валют мира по укреплению - СМИ

16:31, 03 августа 2019
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Как свидетельствуют данные исследования международного агентства Reuters, также среди валют, которые больше всего укрепились, российский рубль (8,3%) и египетский фунт (8%).

Среди валют, которые больше всего девальвировали относительно доллара, аргентинский песо, который обесценился на 15%, а также шведская крона (8,3%) и южнокорейский вон (6,9%).

Как сообщал УНИАН, украинская гривна, по официальному курсу Национального банка Украины, укрепилась к доллару США за июль на 4,4%, с начала года - на 9,6% - до 25,02 гривни/доллар по состоянию на 1 августа.

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Теги: #укрепление гривни#украинская гривня