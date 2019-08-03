Украинская гривня возглавила рейтинг валют мира по укреплению - СМИ

Больше всего девальвировал по отношению к доллару аргентинский песо.

Национальная валюта Украины с начала 2019 укрепилась к доллару США на 9,1%, что стало лучшим результатом среди мировых валют.

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Как свидетельствуют данные исследования международного агентства Reuters, также среди валют, которые больше всего укрепились, российский рубль (8,3%) и египетский фунт (8%).

Среди валют, которые больше всего девальвировали относительно доллара, аргентинский песо, который обесценился на 15%, а также шведская крона (8,3%) и южнокорейский вон (6,9%).

Как сообщал УНИАН, украинская гривна, по официальному курсу Национального банка Украины, укрепилась к доллару США за июль на 4,4%, с начала года - на 9,6% - до 25,02 гривни/доллар по состоянию на 1 августа.