S&P понизило рейтинг Аргентины до "выборочного дефолта"

Ранее аргентинское правительство продлило сроки погашения краткосрочных ценных бумаг.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) понизило кредитный рейтинг Аргентины в иностранной и национальной валютах до уровня "выборочный дефолт" ("SD").

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованное сообщение агентства.

"Аргентинское правительство 28 августа в одностороннем порядке продлило сроки погашения краткосрочных ценных бумаг. По нашим критериям, это представляет собой дефолт", - говорится в сообщении.

При этом S&P отмечает, что, "поскольку новые условия вступили в действие незамедлительно, дефолт был ликвидирован". "Поэтому 30 августа мы планируем повысить долгосрочные рейтинги до "ССС-" и краткосрочные рейтинги до "С", - добавило агентство.

В среду министр финансов Аргентины Эрнан Лакунса сообщил, что правительство приняло решение начать переговоры с МВФ о перепрофилировании долга, а также отложить сроки выплаты по краткосрочным облигациям для юридических лиц.

В мае 2018 года на фоне резкого падения курса национальной валюты президент Аргентины Маурисио Макри обратился за помощью к МВФ. В июне фонд одобрил предоставление Аргентине 57 миллиардов долларов по кредитному механизму stand-by. Подписанное соглашение предусматривало проведение ряда реформ, которые были направлены на снижение инфляции и дефицита бюджета. К настоящему моменту организация перевела Аргентине 44,1 миллиарда долларов.

Экономическая ситуация в Аргентине обострилась после прошедших 11 августа праймериз, на которых победил оппозиционный левоцентристский кандидат в президенты Альберто Фернандес. После оглашения результатов волеизъявления курс песо по отношению к доллару резко упал, а основной аргентинский биржевой индекс Merval обвалился на 38%. Агентство Fitch понизило суверенный рейтинг Аргентины с уровня "B" до "CCC", S&P - с "B" до "B-".