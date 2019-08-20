Нацбанк не ожидает традиционных для осени потрясений на валютном рынке

Среднемесячное отклонение котировок гривни к доллару не превышает 10%, и в условиях гибкого курсообразования такой диапазон колебаний является нормой.

Национальный банк в текущем году не ожидает традиционных для осени потрясений в экономике и на валютном рынке Украины. Об этом заявил журналистам заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

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«У нас курс плавающий, его колебания могут наблюдаться в две стороны. Могут измениться какие-то условия торговли, но на данном этапе мы не видим предпосылок для кардинального изменения ситуации в экономике и на валютном рынке», - сказал Сологуб.

По его словам, среднемесячное отклонение котировок гривни к доллару не превышает 10%, и в условиях гибкого курсообразования такой диапазон колебаний является нормой, соответствуя колебаниям валют других европейских стран.

«Предпосылок для фундаментальных изменений, глядя на макроэкономическую ситуацию в Украине, мы не видим», - подчеркнул Сологуб.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины за июль укрепилась к доллару США на 4,4% - до 25,02 грн/долл.

Текущие котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке составляют около 25,15 грн/долл.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на прогнозном показателе курса гривни к доллару США к концу 2019 года на уровне 29,4 грн/долл.