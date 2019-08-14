НБУ проиграл в апелляции дело об исключении из реестра платежных систем ВПС 24NONSTOP – решение суда

Компания намерена возместить ущерб и привлечь к ответственности чиновников.

23 июля 2019 г. Шестой апелляционный административный суд рассмотрел апелляционную жалобу Национального банка Украины на решение Окружного административного суда города Киева по делу по иску ООО «Ай Ти Финанс» об исключении из реестра платежных систем внутригосударственной платежной системы 24NONSTOР. Апелляционная инстанция приняла постановление, которым признала противоправными и отменила решения НБУ «О приостановлении до устранения нарушений предоставления услуг по переводу средств во внутригосударственной платежной системе 24NONSTOР, платежной организацией которой является ООО «Ай Ти Финанс» и «Об исключении ООО «Ай Ти Финанс» из операторов услуг платежной инфраструктуры внутригосударственной платежной системы 24NONSTOP».

Постановление суда вступило в законную силу. С полным текстом судебного решения можно ознакомиться по ссылке. Ныне компания обратилась с заявлением в НБУ о восстановлении в реестре платежных систем. Кроме того, как заявили в ООО «Ай Ти Финанс», сейчас эксперты подсчитывают убытки, причиненные неправомерными решениями регулятора. «Возмещение ущерба и привлечение служебных лиц к ответственности – это наша официальная и принципиальная позиция», – подчеркивают в компании.

Заметим, что указанные выше решения принимались Комитетом по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ. Кстати, о персональном составе Комитета официальный сайт Национального банка стыдливо умалчивает, но страна узнает о своих «героях», заявляют в ООО «Ай Ти Финанс».

По мнению адвокатов, представляющих интересы компании, рассмотрение дела свидетельствует о несовершенстве национального законодательства в ходе обжалования решений регулятора. Национальный банк понимает независимость как вседозволенность. Поэтому остро необходимо срочно вносить изменения в законы, регулирующие деятельность НБУ, а также в процессуальное законодательство. Имеются в виду возврат регистрации в Минюсте нормативных актов НБУ и определение порядка и сроков рассмотрения дел по обжалованию решений регулятора. Ныне же решения НБУ не останавливаются в случае их обжалования, а сам процесс растягивается на годы. Яркий тому пример данное дело: несмотря на очевидную неправомерность решений НБУ, судебное рассмотрение продолжалось более трех лет.

Изменения в законодательстве позволили бы бизнесу, регулятором которого в данном случае является Национальный банк, эффективно защищаться и противостоять неправомерным действиям украинского чиновничества, считают адвокаты.