Трамп пригрозил выходом США из ВТО

Недовольство президента США неоднократно вызывал статус развивающейся страны, который имеет в ВТО Китай.

Президент США Дональд Трамп пригрозил, что Вашингтон может выйти из состава Всемирной торговой организации (ВТО).

Соответствующее заявление президент США сделал во время выступления перед рабочими нефтехимического комплекса британско-нидерландского концерна Shell в городе Монака (штат Пенсильвания), передает dw.com.

"Мы выйдем, если будем вынуждены" сделать это, отметил глава Белого дома. "Мы знаем, что они годами обманывали нас, и больше подобное не повторится", - подчеркнул он.

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Ранее Трамп неоднократно обрушивался с критикой на базирующуюся в Женеве ВТО. Предметом его негодования, в частности, становилось то, что Китай имеет в составе организации статус развивающейся страны.

В составленном Всемирным валютным фондом списке стран по номинальному значению валового внутреннего продукта КНР занимает вторую строчку, сразу после США. Тем не менее статус в ВТО позволяет Пекину получать субсидии для развития сельского хозяйства и устанавливать более высокие барьеры для импорта продукции. Дональд Трамп, в частности, говорит о неправомочности данного статуса и обвиняет Китай в краже американских технологий.

Напомним, в феврале Дональд Трамп заявлял, что возможные новые нормы Всемирной торговой организации (ВТО) не приведут к изменению "меркантилистской" торговой политики китайских властей.