Трамп пригрозил выходом США из ВТО
Президент США Дональд Трамп пригрозил, что Вашингтон может выйти из состава Всемирной торговой организации (ВТО).
Соответствующее заявление президент США сделал во время выступления перед рабочими нефтехимического комплекса британско-нидерландского концерна Shell в городе Монака (штат Пенсильвания), передает dw.com.
"Мы выйдем, если будем вынуждены" сделать это, отметил глава Белого дома. "Мы знаем, что они годами обманывали нас, и больше подобное не повторится", - подчеркнул он.
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Ранее Трамп неоднократно обрушивался с критикой на базирующуюся в Женеве ВТО. Предметом его негодования, в частности, становилось то, что Китай имеет в составе организации статус развивающейся страны.
В составленном Всемирным валютным фондом списке стран по номинальному значению валового внутреннего продукта КНР занимает вторую строчку, сразу после США. Тем не менее статус в ВТО позволяет Пекину получать субсидии для развития сельского хозяйства и устанавливать более высокие барьеры для импорта продукции. Дональд Трамп, в частности, говорит о неправомочности данного статуса и обвиняет Китай в краже американских технологий.
Напомним, в феврале Дональд Трамп заявлял, что возможные новые нормы Всемирной торговой организации (ВТО) не приведут к изменению "меркантилистской" торговой политики китайских властей.