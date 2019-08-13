Фонд гарантирования приостанавливает выплату средств через автоматическую систему

Выплаты через автоматизированную систему будут недоступны в период с 15:00 16 августа до 11:00 21 августа.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц предупредил о временной приостановке выплат вкладчикам через автоматизированную систему выплат в период с 15:00 16 августа до 11:00 21 августа.

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Как сообщила пресс-служба фонда, в этот период будут проводиться технологические работы, и из-за обновления программного обеспечения доступ банков-агентов к системе будет отсутствовать.

Также сообщается, что выплата гарантированного возмещения через систему возобновится в обычном режиме после 11:00 21 августа.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования в феврале 2017 года объявил старт выплат вкладчикам через автоматизированную систему, которая упрощает процесс получения гарантированной суммы, позволяя вкладчику выбрать для получения средств любое отделение среди банков-агентов, подключенных к системе.

К системе подключены такие банки-агенты фонда, как "ПриватБанк", "Идея Банк", "Правэкс Банк", "Альфа-Банк", "Кредобанк", "Укргазбанк", ПУМБ, "ТАСкомбанк", "Пивденный", "Универсал Банк", "Ощадбанк".