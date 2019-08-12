Почем доллар: гривня незначительно ослабла

Гривня на межбанке 12 августа ослабла к доллару на 1 копейку – до 25,19/25,22 грн/долл.

В понедельник, 12 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,19/25,22 грн/долл., что на 1 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни к евро находятся на уровне 28,26/28,29 грн/евро, что на 8 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк на вторник, 13 августа, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 25,16 грн/долл., к евро – на уровне 28,16 грн/евро.